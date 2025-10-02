2º Festival Trem Bão leva o melhor da culinária mineira e música ao vivo a São José dos Campos com entrada gratuita

O sabor e a alegria de Minas Gerais vão invadir o Vale do Paraíba. O 2º Festival Trem Bão chega a São José dos Campos entre os dias 24 e 26 de outubro, no Parque da Cidade, reunindo o melhor da culinária mineira, música ao vivo, feira de artesanato e atrações para todas as idades. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly, garantindo um ambiente acolhedor, cheio de cultura e diversão.

Durante os três dias de festa, o público poderá se deliciar com pratos típicos da cozinha mineira, como feijão tropeiro, arroz carreteiro, galinhada, baião de dois, torresmo de rolo com mandioca, tutu mineiro e queijos artesanais. Também haverá opções variadas para todos os gostos, incluindo burgers, crepes, doces, morango com chocolate, churros, cocadas e sorvetes.

Além da gastronomia, o evento contará com uma feira de artesanato reunindo mais de 50 expositores, com produtos criativos e exclusivos. O público também poderá aproveitar um parque de diversões com brinquedos infláveis e uma programação musical diversificada, com artistas regionais e estilos que vão do pop rock ao forró e sertanejo.

“Nossa primeira edição foi um sucesso, e este ano queremos superar as expectativas, oferecendo uma experiência completa de gastronomia, cultura e boa música para todos os visitantes”, afirma Juca Marques, organizador do festival.

Programação musical do 2º Festival Trem Bão

Sexta-feira (24/10)

18h – Black Dog (Pop Rock)

20h – Gestalt (Pop Rock)

Sábado (25/10)

13h30 – Banda Kanaviá (Forró)

17h30 – Level 11 (Cover Capital Inicial)

20h – Mona Reis (Sertanejo)

Domingo (26/10)

13h30 – Daniel Netho (Sertanejo)

17h30 – Pelados em Sanja (Tributo Mamonas Assassinas)

19h30 – Black Jack (Pop Rock)

Com estrutura completa, praça de alimentação coberta e área de lazer para as crianças, o Festival Trem Bão promete um fim de semana especial para toda a família, celebrando a cultura e a hospitalidade mineira no coração do Vale do Paraíba.