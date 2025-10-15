Começa campanha para disciplinar o uso das calçadas e da ciclovia

Campanha de conscientização ocorre nas escolas da rede municipal - Foto @correianews

Quem mora ou visita Campos do Jordão certamente já viu pedestres caminhando na ciclovia e ciclistas pedalando nas calçadas, situações muito comuns no eixo central da cidade. A ciclovia é, por definição, uma pista exclusiva onde os ciclistas podem pedalar sossegados longe dos carros. O mesmo ocorre com as calçadas para quem está a pé, mas quando um invade o espaço do outro, os riscos de acidentes aumentam.

Para mudar esse comportamento, Campos do Jordão lançou uma campanha de conscientização. “O objetivo é acabar com esse tipo de situação, que atrapalha a mobilidade podendo causar acidentes”, explica José Marcio Nogueira, secretário de Segurança Pública e Cidadania (SIDEC). Segundo ele, há na estância cerca de seis mil pessoas que usam a bicicleta para o trabalho e lazer.

Além das escolas, a campanha tem ainda como alvo moradores e turistas, que também serão conscientizados com orientações e distribuição de panfletos informativos nos pontos considerados mais críticos da cidade. Segundo José Márcio, O trabalho é apenas educativo, mas no futuro poderão ocorrer fiscalizações.

O objetivo da campanha é possibilitar que ciclistas e pedestres convivam de forma harmônica, respeitando o espaço de cada um. Por isso, pedestres, andem sempre na calçada, o local mais seguro para caminhar. Da mesma forma, ciclistas, evitem riscos desnecessários e pedalem somente na ciclovia respeitando a sinalização e as regras e trânsito.