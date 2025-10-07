Começou a contagem regressiva para a Oktoberfest 2025

A realeza da Oktoberfest: Nathália Vianna, Giovanna Farias e Bruna Calikoski- Foto Divulgação

Quem aí já está contando os dias para a Oktoberfest 2025? O evento, que marcou a década de 1990 em Campos do Jordão, foi retomado no ano passado e agora promete agitar de novo a cidade mais alta do Brasil. A realeza já foi escolhida para comandar os quatro dias de alegria. A eleição foi realizada na Luss Cervejaria, um lugar belíssimo onde as candidatas à rainha desfilaram seu charme e beleza.

Nathália Vianna, Giovanna Farias e Bruna Calikoski esbanjaram simpatia na final do concurso regado a pizza e, claro, muita cerveja artesanal, um dos diferenciais da Oktoberfest de Campos do Jordão. “Este ano nós conseguimos trazer de novo as cervejarias artesanais da nossa região e fechamos também parceria com a Berna, uma das maiores indústrias de produtos alemães”, revelou Cristian Carvalho, diretor da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

As três candidatas deram trabalho à comissão julgadora, mas Giovanna Farias se destacou e foi coroada Rainha. “Foi uma experiência que a gente nem imaginava estar vivendo, mas estou muito feliz e muito grata, de verdade”. Bruna Calioski e Nathália Vianna foram eleitas princesas e completaram a realeza.

A Oktoberfest

Depois de ficar adormecida por 25 anos, a alegria típica da Oktoberfest foi despertada em 2024 com a retomada do evento. Durante quatro dias, artistas de diversos estilos não deixaram ninguém parado. Adultos, crianças, jovens, famílias inteiras se divertiram. E claro, as cervejas especiais produzidas pelas principais microcervejarias da região também foram responsáveis pelo sucesso da edição.

Em 2025, a festa está de volta novamente no Parque Capivari e ainda mais revigorada. Segundo o presidente da ACE, Guilherme Centofante, a Oktoberfest é extremamente importante para quebrar a sazonalidade do turismo. “Outubro é mês de baixa temporada e a Oktober traz um grande fluxo de turistas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior do que foi o ano passado”.

Anote aí na sua agenda: de 24 a 27 de outubro tem a 14ª Oktoberfest, a 2ª da nova geração, no Parque Capivari. A festa vai de sexta a segunda-feira para que jordanenses e turistas possam aproveitar ao máximo o fim de sermana. A expectativa da ACE é receber cerca de 80 mil pessoas.