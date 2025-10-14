Crise do metanol: Polícia Civil deflagra operação de busca e apreensão em oito cidades paulistas

São José dos Campos é uma das cidades com mandados de busca e apreensão - Foto Governo de SP

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) deflagrou nesta terça-feira, 14/10, uma operação de busca e apreensão em oito cidades paulistas. A justiça expediu ao todo 20 mandados para serem cumpridos em São Paulo, Santo André, Poá, Santos, Guarujá, Presidente Prudente, Araraquara e São José dos Campos.

O objetivo é localizar e apreender produtos, máquinas e insumos utilizados para a produção de bebidas, além de celulares e documentos que possam auxiliar nas investigações. 150 policiais civis participam da operação.

Fiscalização no Vale do Paraíba.

Desde o início da crise do metanol, 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente na capital e no interior. Dois deles foram fechados na região de São José do Rio Preto e Catanduva. No Vale do Paraíba, a fiscalização também foi intensificada com a realização de sete vistorias em São José dos Campos e Jacareí. Desse total, dois comércios foram fechados integralmente e outros cinco cautelarmente.

Mais de 40 estabelecimentos do interior paulista já receberam a fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária Estadual em parceria com as vigilâncias municipais.

São Paulo tem 28 casos confirmados de intoxicação

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo balanço da crise do metanol. Segundo o levantamento, 100 casos suspeitos de intoxicação estão sendo investigados. 28 já foram confirmados, incluindo cinco mortes registradas em São Paulo, São Bernardo do Campo e Osasco. Já o número de casos descartados não para de crescer e já somam 246.

O gabinete de crise mantém a fiscalização na capital e no interior contra a fraude em bebidas destiladas. Desde 29 de setembro mais de 21,4 mil garrafas já foram tiradas de circulação. Também foram apreendidos 121,8 mil vasilhames vazios e 480 mil rótulos suspeitos de adulteração. 51 pessoas já foram presas no Estado de São Paulo.