EMBRAER anuncia venda de 20 aviões E195-E2 para empresa de leasing da Holanda

É o primeiro pedido feito pela TrueNoord à EMBRAER - Foto Divulgação

US$ 1,8 bilhão é quanto a Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) deverá faturar com o pedido de 20 jatos da família E195-E2 feito pela TrueNoor, de Amsterdam. Com o acordo, a companhia especializada em leasing de aeronaves também conquistou o direito de compra de até 30 jatos adicionais, incluindo o modelo E175-E1.

A CEO da empresa, Anne-Bart Tieleman, classificou a encomenda como um passo importante para a expansão global. “Os E-Jets da EMBRAER combinam eficiência, flexibilidade e desempenho e atendem com soluções as necessidades dos clientes ao redor do mundo”, disse. Para Tieleman, o negócio é um marco na jornada da companhia.

Segundo a EMBRAER, este é o primeiro pedido direto da TrueNoord para jatos da família E2. “O modelo E195-E2 oferece desempenho e eficiência excepcional, sendo a escolha ideal para arrendadores e operadores que buscam preparar suas frotas para o futuro”, afirmou Arjan Meijer, CEO da EMBRAER para o setor de Aviação Comercial. Para ele, o acordo sinaliza ao mercado o forte avanço das aeronaves de menor porte de nova geração.

As aeronaves

O jato E195-E2 é o maior avião fabricado pela EMBRAER, possui capacidade para até 146 passageiros e autonomia de voo de 5.500 km com consumo de combustível 29% menor em comparação com a geração anterior. Já o modelo E175-E1 possui 90 assentos e alcance de 3.700 km.