Espetáculo Reciclown Circus celebra cinco anos com apresentação gratuita em Campos do Jordão

A premiada Cia. Raros Circo e Teatro, de Ribeirão Preto (SP), comemora cinco anos do espetáculo Reciclown Circus com uma nova circulação por cidades do interior e litoral paulista. O projeto chega a Campos do Jordão nesta sexta-feira, 24 de outubro, com uma apresentação especial para alunos da rede municipal, às 11h, na EMEF Dr. Domingos Jaguaribe, no bairro Jardim Jaguaribe.

A turnê, que já passou por dezenas de municípios desde sua estreia, contempla 23 apresentações gratuitas em 23 cidades. Além de Campos do Jordão, o grupo se apresentará em cidades como São José dos Campos, Piracicaba, Presidente Prudente, Votorantim e Guarujá. Todas as sessões têm entrada franca e são voltadas ao público escolar, com apoio das prefeituras locais.

Arte, humor e consciência ambiental

Mais do que um espetáculo circense, o Reciclown Circus é uma experiência educativa que une arte e sustentabilidade. A montagem aborda temas como reciclagem, consumo consciente e responsabilidade ambiental, utilizando a linguagem leve e divertida do circo para promover reflexão.

Durante as apresentações, os artistas também realizam rodas de conversa e oficinas de malabarismo e equilibrismo com materiais recicláveis, incentivando a criatividade e o reaproveitamento de resíduos. A proposta é transformar a arte em um canal de diálogo sobre cidadania e meio ambiente, especialmente entre crianças e adolescentes.

Segundo Fábio Brasileiro, coordenador da companhia, o projeto nasceu pequeno e hoje percorre o Estado com o mesmo entusiasmo do início. “Mais do que entreter, queremos sensibilizar os estudantes e a comunidade para a importância da preservação ambiental. Cada cidade visitada renova o sentido da arte como ferramenta de transformação”, afirma.

Um espetáculo que inspira atitudes

Com linguagem poética e envolvente, o Reciclown Circus apresenta personagens inspirados em catadores de recicláveis — profissionais essenciais e muitas vezes invisíveis nas grandes cidades. Entre números de equilíbrio, mágica e humor, a trupe transforma dados alarmantes em emoção e empatia.

Inspirado em informações da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública), o espetáculo provoca uma reflexão urgente: o Brasil produz mais de 1,5 milhão de toneladas de lixo por semana — e cada cidadão pode contribuir para reduzir esse impacto com pequenas atitudes cotidianas.

Cinco anos de arte e transformação

A Cia. Raros Circo e Teatro, fundada em 2016 por Fábio e Daniella Brasileiro, atua na difusão da arte circense e teatral em cidades fora dos grandes centros urbanos. O grupo já realizou apresentações e oficinas em comunidades do interior paulista e do Nordeste brasileiro, levando cultura e formação artística a milhares de pessoas.

No repertório, além de Reciclown Circus, estão os espetáculos Clownfusão, Clownflitos Amorosos, Tradição, Paixão e Circo, Memórias Circenses e Fulano da Silva, todos reconhecidos por unir humor, sensibilidade e impacto social.

Serviço

Reciclown Circus – 5 anos

📍 Campos do Jordão/SP

📅 Sexta-feira, 24 de outubro, às 11h

📍 EMEF Dr. Domingos Jaguaribe – Av. Eduardo Moreira da Cruz, 172, Jardim Jaguaribe

🎟️ Apresentação gratuita para o público escolar

Mais informações:

Instagram: @raroscircoteatro

YouTube: Raros Circo e Teatro