Governo Federal lança o programa Reforma Casa Brasil com crédito para melhoria de moradias em todo o país

O Governo Federal anunciou o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, uma iniciativa dos ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa Econômica Federal, voltada à melhoria de moradias em todo o território nacional. O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para famílias que possuem imóveis com danos estruturais ou que necessitem de adequações, promovendo mais conforto e segurança habitacional.

Embora a prioridade seja para propriedades residenciais, o programa também poderá contemplar imóveis de uso misto, como pequenos comércios que funcionam junto à residência.

Tipos de melhorias que podem ser realizadas

O Reforma Casa Brasil contempla diferentes tipos de obras e adequações, como:

Telhados danificados

Pisos comprometidos

Instalações elétricas ou hidráulicas precárias

Falta de acessibilidade

Necessidade de ampliação

Essas intervenções visam garantir condições adequadas de moradia e ampliar a qualidade de vida das famílias beneficiadas.

Linhas de crédito e valores disponíveis

O programa contará com R$ 30 bilhões provenientes do Fundo Social, destinados a famílias com renda de até R$ 9.600 mensais. Além disso, a Caixa Econômica Federal disponibilizará R$ 10 bilhões adicionais por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltado a famílias com renda superior a esse limite.

No total, o Reforma Casa Brasil disponibilizará R$ 40 bilhões em crédito habitacional, com meta inicial de 1,5 milhão de contratações em todo o país.

Como utilizar os recursos

Os recursos poderão ser aplicados na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos, acompanhamento e vistoria de obras.

A contratação será simplificada e totalmente digital, podendo ser feita a partir de 3 de novembro, por meio do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco.

O novo programa reforça a política habitacional do Governo Federal, ampliando as possibilidades de acesso ao crédito e melhoria das condições de moradia para famílias de diferentes faixas de renda.