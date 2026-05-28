Espetáculo cristão “Seja Luz” chega a São José dos Campos com circo, música ao vivo e experiência imersiva

O público do Vale do Paraíba terá a oportunidade de viver uma experiência diferente e emocionante no próximo dia 5 de junho, com a chegada do espetáculo cristão “Seja Luz” a São José dos Campos. A apresentação acontece dentro de uma estrutura de circo instalada no estacionamento do Center Vale Shopping e promete unir arte, música, emoção e espiritualidade em um grande espetáculo imersivo.

Criado para pessoas de todas as idades, o “Seja Luz” combina números circenses de alto impacto, música ao vivo e uma narrativa inspirada em princípios cristãos, oferecendo ao público uma experiência sensorial marcada por momentos de reflexão, esperança e celebração.

Com aproximadamente 110 minutos de duração, o espetáculo apresenta performances aéreas, contorcionismo, equilibrismo, malabarismo e coreografias sincronizadas com uma banda ao vivo e intérpretes da música gospel brasileira. A proposta é transformar o ambiente do circo em uma jornada artística contemporânea, aproximando entretenimento e espiritualidade de forma acessível e emocionante.

O repertório musical reúne sucessos que marcaram diferentes gerações da música gospel, incluindo canções como “Lugar Secreto”, “Hino da Vitória”, “Porque Ele Vive”, “Marca da Promessa”, “Deserto”, “Bênçãos que Não Têm Fim” e “Ousado Amor”. Cada música é integrada aos números circenses e à construção narrativa do espetáculo, ampliando a conexão emocional com o público.

Visualmente, a produção também chama atenção pela grandiosidade. Figurinos elaborados, iluminação cênica impactante e direção artística cuidadosamente construída ajudam a criar uma atmosfera cinematográfica dentro da lona, valorizando tanto a estética circense quanto a mensagem transmitida ao longo da apresentação.

Desde a estreia, o “Seja Luz” já impactou mais de 150 mil pessoas em diferentes cidades brasileiras. O projeto teve sua primeira temporada realizada no Patati Patatá Circo Show e, ao longo dos últimos anos, passou por importantes palcos do país, incluindo apresentações em Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, além de participações em eventos como a Virada Cultural e apresentações no Allianz Parque e no Theatro Municipal de São Paulo.

Segundo o idealizador do projeto, Igor Faria, a proposta do espetáculo é oferecer entretenimento de excelência aliado a uma mensagem transformadora. Empresário e CEO do Patati Patatá, Igor também ganhou destaque nacional ao integrar a lista Forbes Under 30 e já liderou projetos que reuniram milhões de espectadores presencialmente e bilhões de visualizações nas plataformas digitais.

Mais do que um simples show, o “Seja Luz” aposta na conexão emocional com o público, reforçando a possibilidade de unir fé, cultura, arte e entretenimento em uma experiência moderna e marcante.

Serviço

Espetáculo: Seja Luz

Data: 5 de junho de 2026

Local: Estacionamento do CenterVale Shopping

Cidade: São José dos Campos (SP)

Classificação: Livre

Duração: Aproximadamente 110 minutos

Acessibilidade: Sim

Informações: WhatsApp (11) 99440-8846