Gusttavo Lima, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Zé Neto & Cristiano agitam o Pinda Rodeio Fest 2026

O interior paulista já começa a entrar no clima sertanejo com a confirmação do Pinda Rodeio Fest 2026, evento que promete transformar Pindamonhangaba em um dos grandes polos de entretenimento do Vale do Paraíba durante o inverno. Com uma programação repleta de artistas consagrados da música nacional, o festival acontece entre os dias 24 de julho e 1º de agosto e deve atrair milhares de pessoas de diversas cidades da região.

A expectativa em torno do evento cresce principalmente pela presença de nomes de peso do sertanejo atual, como Gusttavo Lima, Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano, além de outras atrações que completam a programação musical do rodeio.

A abertura oficial acontece no dia 24 de julho, com show de Gusttavo Lima e apresentação de Maju Santana. Já no dia 25 de julho, o palco recebe Maiara & Maraisa e Filho do Piseiro. A festa retorna no dia 31 de julho com Simone Mendes e Rafa Torres, encerrando em grande estilo no dia 1º de agosto com Zé Neto & Cristiano e Bruno Cesar & Rodrigo.

Mais do que um festival de música, o Pinda Rodeio Fest mantém viva uma das tradições mais populares do interior brasileiro: o rodeio. A arena contará com montarias, atrações típicas e toda a atmosfera country que costuma reunir famílias, grupos de amigos e apaixonados pelo universo sertanejo em noites marcadas por adrenalina, música e entretenimento.

A edição de 2026 também aposta em uma grande estrutura para receber o público com conforto e segurança. A expectativa é que o evento movimente hotéis, restaurantes, bares, comércios e serviços em toda a região, atraindo visitantes de cidades como Taubaté, Campos do Jordão, São José dos Campos, Guaratinguetá e outras cidades do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

Outro destaque desta edição é o acesso solidário ao setor pista. O público poderá garantir entrada mediante a doação de alimentos, iniciativa que reforça o caráter social do evento e incentiva ações de solidariedade durante o festival.

Os ingressos para os demais setores já estão disponíveis pela plataforma oficial do evento.

Pinda Rodeio Fest

Programação do Pinda Rodeio Fest 2026

24 de julho

Gusttavo Lima e Maju Santana

25 de julho

Maiara & Maraisa e Filho do Piseiro

31 de julho

Simone Mendes e Rafa Torres

1º de agosto

Zé Neto & Cristiano e Bruno Cesar & Rodrigo