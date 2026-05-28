ProConecta Summit 2026 leva inovação, economia criativa e marketing ao PIT São José dos Campos em junho

São José dos Campos será palco, no dia 10 de junho, da terceira edição do ProConecta Summit 2026, um dos encontros voltados à inovação, comunicação e economia criativa no Vale do Paraíba. O evento será realizado no PIT — Parque de Inovação Tecnológica, em Eugênio de Melo, das 7h30 às 18h30, com o tema “Futuro criativo agora: inovação, território e experiência”.

Promovido pela Proimagem Eventos, o summit reunirá profissionais, empreendedores, estudantes, criadores, gestores e especialistas de diferentes áreas em um dia inteiro de imersão, troca de conhecimento, networking e conexões estratégicas. A proposta é discutir tendências que já impactam diretamente o mercado, como inteligência artificial, marketing digital, audiovisual, streaming, design, turismo, comunicação, experiências, inovação e empreendedorismo.

A programação terá painéis, talks e workshops práticos, distribuídos em quatro trilhas principais: Experiência, Comunicação, Audiovisual e Negócios Criativos. Os participantes poderão circular livremente entre as trilhas ao longo do dia. O evento também contará com emissão de certificados.

Economia criativa em destaque no Vale do Paraíba

A terceira edição do ProConecta Summit reforça o papel de São José dos Campos como polo regional de inovação, tecnologia e desenvolvimento criativo. Realizado dentro do PIT, o encontro aproxima empresas, marcas, profissionais independentes, estudantes e especialistas em um ambiente voltado à geração de ideias aplicáveis e oportunidades reais de negócios.

Segundo Renata Sant’Anna, diretora executiva da Proimagem Eventos, o objetivo é fortalecer a economia criativa e valorizar o ecossistema regional.

“Será um dia inteiro para respirar comunicação, criatividade e cultura em um ambiente pensado para gerar conexões reais, ideias aplicáveis e oportunidades concretas”, destaca.

A expectativa da organização é repetir o sucesso das edições anteriores, com uma programação conectada aos principais movimentos do mercado e inspirada em tendências debatidas em eventos internacionais, como o SXSW, realizado anualmente em Austin, no Texas, e reconhecido mundialmente por reunir cultura, tecnologia, música, cinema e inovação.

Mais de 20 speakers confirmados

O ProConecta Summit 2026 contará com mais de 20 speakers entre palestrantes e mediadores dos cenários regional e nacional. Entre os nomes confirmados estão profissionais com atuação em áreas como inteligência artificial, marketing digital, design, turismo cultural, arte digital, estratégia, economia criativa e experiência.

Entre os destaques estão Bruno Martignago, designer na Dell, com atuação em inteligência artificial e experiência digital; Elaine Masciarelli, especialista em turismo cultural e território; Flávio Gurgel do Amaral, diretor de Estratégia da Mutato/WPP; Liliane Ferrari, referência nacional em marketing digital; Marcelo Teixeira, ex-Head Designer da Embraer; Mariane Cara, estrategista cultural e doutora em Semiótica; Marília Pasculli, curadora de arte digital do SESI/SP; Patricia Sant’Anna, fundadora da Tendere, doutora em História da Arte e especialista em economia criativa; e Renata Sant’Anna, fundadora da Proimagem Eventos.

A presença de profissionais com trajetórias diversas reforça a proposta do evento de conectar conhecimento técnico, criatividade, mercado e inovação em uma programação ampla e voltada para diferentes públicos.

Conteúdo para profissionais, estudantes e empreendedores

O encontro é voltado para quem atua ou deseja atuar nos mercados de comunicação, audiovisual, marketing, tecnologia, inovação, design, eventos, cultura, turismo e negócios criativos. A programação também deve atrair estudantes e empreendedores interessados em compreender as transformações do mercado e ampliar conexões profissionais.

Com debates sobre inteligência artificial, novas experiências de marca, comunicação estratégica, audiovisual, território e inovação, o ProConecta Summit busca oferecer uma visão prática sobre os caminhos da economia criativa no presente e no futuro próximo.

Além do conteúdo técnico, o evento valoriza o networking como parte central da experiência. A proposta é estimular encontros entre profissionais de diferentes segmentos, criando oportunidades de parcerias, novos projetos e fortalecimento do mercado regional.

Serviço

3º ProConecta Summit 2026

Data: 10 de junho de 2026

Horário: das 7h30 às 18h30

Local: PIT — Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos

Endereço: Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 — Eugênio de Melo — São José dos Campos/SP

Informações: (12) 99193-2764 ou @proconectasummit

Inscrições e ingressos: Sympla

Realização: Proimagem Eventos

Apoio: Grupo Proimagem, PIT São José dos Campos, Tendere, Assecre, Sincomercio e Record Vale