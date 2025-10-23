Histórias de Vida estreia com o engenheiro Marcus Pina e inspira jovens de Campos do Jordão

O portal NetCampos estreou uma nova atração em seu canal no YouTube, a NetCamposTV. O programa “Histórias de Vida”, apresentado por Wal Rezende e Alan Germano, tem como propósito destacar trajetórias inspiradoras de moradores e personalidades de Campos do Jordão. A primeira edição contou com a participação do engenheiro de telecomunicações Marcus Vinícius Pina, um jordanense que se tornou referência em sua área e exemplo de determinação.

Durante o episódio, transmitido ao vivo no dia 20 de outubro de 2025, Marcus compartilhou momentos marcantes da sua infância, os desafios enfrentados durante os estudos e a superação de uma grave doença que quase o afastou de seus sonhos. Filho de uma família tradicional da cidade, ele contou como o incentivo dos pais, dos professores e da avó — que se formou e tornou-se diretora escolar após os 30 anos — foi decisivo para que ele seguisse o caminho acadêmico e construísse uma carreira sólida na área de engenharia e tecnologia.

Formado em Engenharia de Telecomunicações, Marcus Pina trabalhou por 15 anos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos, onde participou de projetos envolvendo certificações de equipamentos de alta tecnologia, satélites e sistemas de comunicação de ponta. Atualmente, atua em uma empresa de engenharia aeronáutica ligada ao Parque Tecnológico de São José dos Campos, desenvolvendo soluções aplicadas a sistemas de defesa e projetos aeroespaciais.

No bate-papo, o engenheiro ressaltou o potencial do Brasil no campo científico e tecnológico, afirmando que o país se tornou referência em áreas como conectividade, telecomunicações e energia renovável. “Hoje estamos a poucos meses de distância tecnológica das grandes potências. O Brasil é criativo, tem bons profissionais e precisa investir mais em ciência”, destacou.

Outro ponto forte da conversa foi a relação entre ciência e fé. Marcus, membro da Igreja Metodista de Campos do Jordão, contou como a espiritualidade foi essencial em sua jornada pessoal e profissional. “Eu nunca vi conflito entre Deus e a ciência. O maior milagre é a companhia de Deus nas dificuldades. Ciência e fé caminham juntas”, afirmou.

Com uma trajetória marcada por esforço, estudo e resiliência, Marcus também deixou uma mensagem aos jovens jordanenses que buscam um futuro promissor. “Descubra primeiro o que você não quer fazer. Depois, procure um curso que te desafie e te faça crescer. E lembre-se: a vida fácil te dificulta no futuro. Persistir é o que faz a diferença.”

O episódio contou ainda com agradecimentos aos parceiros da NetCampos, entre eles Parque Bambuí, Grupo Dona Chica, Hotel Vila Inglesa, GWG Telecom, Danguá Cachaçaria, Colégio Objetivo e Dreams House. O programa “Histórias de Vida” vai ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, às 21h, pelo canal NetCamposTV no YouTube.