Mutirão tenta ampliar cobertura vacinal em Campos do Jordão

Campanha será das 08h às 16h - Foto Divulgação

Sábado, 18/10, é o Dia D de vacinação para ampliar a adesão às vacinas previstas no calendário nacional. O alvo são crianças e adolescentes de zero a 15 anos de idade. Atualmente, Campos do Jordão possui 9.502 pessoas nessa faixa etária.

Segundo Pedro Augusto Alves Júnior, coordenador da Estratégia Saúde da Família (ESF), o índice de adesão para crianças até 1 ano está em 80%. Já as vacinas HPV e ACWY voltadas para adolescentes atingiram 70%. A imunização contra a Dengue é a mais baixa até agora, com cobertura de apenas 10,44%. “Apesar dos esforços, os índices ainda estão abaixo da meta de 95% preconizada para a maioria das vacinas pelo Ministério da Saúde, por isso a importância da campanha”.

Além da Dengue, a vacina contra a Covid 19 também está baixa, ainda reflexo da desinformação ocorrida durante a pandemia, o que segundo o coordenador da ESF, acaba prejudicando também a adesão das demais vacinas. Durante o Dia D, será reforçada a importância da imunização contra o HPV (causador do câncer e verrugas genitais), Febre Amarela e Sarampo, doenças graves e altamente contagiosas. a expectativa é aplicar duas mil doses.

Atenção para as unidades básicas de saúde onde haverá campanha neste sábado, das 08h às 16h:

Área 01 – Abernéssia

Área 02 – Vila Santo Antônio

Área 03 – Santa Cruz

Área 04 – Vila Cláudia

Área 05 – Vila Santa Cruz

Área 06 – Jardim Márcia

Área 07 – Vila Britânia

Área 08 – Vila Sidipe

Área 09 – Recanto Feliz

Equipes volantes também vão percorrer bairros mais afastados para realizar a vacinação domiciliar. Vale ressaltar que a participação é fundamental para o sucesso da campanha. “Manter as vacinas em dia é um ato de cuidado, prevenção e responsabilidade coletiva, que contribui para uma comunidade mais saudável e protegida. Vacinar é um ato de amor, cuidado e prevenção”, ressalta Pedro Augusto, coordenador da ESF.