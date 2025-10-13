Nova frente fria coloca Defesa Civil Estadual em alerta

Além da chuva, temperatura deve cair na Serra da Mantiqueira - Foto @correianews

A semana começou com cara de segunda-feira. A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo deixou o céu fechado ainda no domingo e, segundo a meteorologia, a instabilidade do tempo deverá se intensificar nos próximos dias. Chuvas moderada e forte podem atingir várias regiões até quarta-feira, 15/10.

De acordo com a empresa Climatempo, temporais estão previstos para a região Sudeste do país com possibilidade de transtornos. A chuva mais forte é esperada para a Grande São Paulo. Já no interior paulista, deve chover com menos intensidade em todas as regiões, incluindo o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, onde a temperatura também deverá cair.

Além da chegada da frente fria, o calor e a umidade dos últimos dias também contribuíram para a formação de nuvens carregadas, as chamadas cumulonimbus, que trazem tempestades, raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Diante disso, a Defesa Civil de São Paulo mantém o estado de alerta com atenção redobrada para áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos de encontas.

Os telefones para atendimento em casos de emergência são: Defesa Civil – 199; Polícia Militar – 190; Corpo de Bombeiros – 193; SAMU – 192.