Prefeito de Campos do Jordão é convidado para representar o Brasil no Fórum de Prefeitos da Ásia-Pacífico em Dubai

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), foi oficialmente convidado pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos para representar o Brasil no Asia Pacific Cities Summit & Mayor’s Forum 2025 (APCS), que acontecerá entre os dias 27 e 29 de outubro de 2025, na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O convite, emitido pela Embaixada em Brasília, reconhece o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão municipal, que coloca Campos do Jordão como referência em inovação, sustentabilidade e governança inteligente. A participação reforça o protagonismo da cidade no cenário nacional e internacional, consolidando seu papel como um modelo de gestão pública voltada ao desenvolvimento sustentável e ao turismo inteligente.

O que é o Fórum de Prefeitos da Ásia-Pacífico

O Asia Pacific Cities Summit & Mayor’s Forum (APCS) é um dos mais importantes encontros internacionais dedicados ao futuro das cidades. Criado em 1996, o Fórum é realizado a cada dois anos e reúne prefeitos, ministros, diplomatas, especialistas, líderes empresariais e investidores de mais de 100 cidades de todo o mundo, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, fortalecer parcerias estratégicas e fomentar políticas urbanas sustentáveis.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O evento é organizado pela Prefeitura de Brisbane (Austrália) e reconhecido por seu impacto na criação de redes globais entre governos e o setor privado. Em 2025, pela primeira vez, o APCS será realizado fora do continente australiano — tendo Dubai como sede, um dos maiores polos de inovação, tecnologia e urbanismo inteligente do planeta.

Durante três dias, prefeitos e representantes de cidades de todos os continentes participarão de painéis temáticos, rodadas de negócios, exposições tecnológicas e encontros bilaterais, com o objetivo de debater soluções urbanas para os desafios do século XXI.

Entre os principais temas do fórum estão:

Cidades inteligentes e transformação digital ;

; Economia verde e sustentabilidade urbana ;

; Mobilidade, energia limpa e infraestrutura resiliente ;

; Governança colaborativa e inclusão social ;

; Inovação no turismo e na economia criativa.

Campos do Jordão em destaque internacional

Com a presença do prefeito Caê, Campos do Jordão será uma das cidades brasileiras a integrar a delegação oficial do Brasil, composta por apenas 15 prefeitos convidados de forma exclusiva. A viagem e participação terão todas as despesas custeadas pela organização do evento, sem qualquer custo aos cofres públicos.

“Estar entre os prefeitos escolhidos para representar o Brasil é uma honra imensa e uma grande responsabilidade. É o reconhecimento de que Campos do Jordão está no caminho certo — com uma gestão voltada para o futuro, para as pessoas e para o desenvolvimento sustentável. Vamos mostrar ao mundo o potencial da nossa cidade”, afirmou o prefeito Caê.

Durante o Fórum, o chefe do Executivo jordanense participará de rodadas de negócios com investidores internacionais, painéis de inovação urbana e encontros com lideranças globais de países da Ásia, Europa, América do Norte e Oriente Médio.

A presença de Campos do Jordão neste seleto grupo de cidades simboliza um novo momento para o município, que vem se destacando por projetos de turismo sustentável, gestão tecnológica e políticas de valorização ambiental.

Com essa participação, Campos do Jordão passa a ocupar um espaço de visibilidade mundial — uma cidade que inspira boas práticas e desperta o interesse de investidores, especialistas e viajantes.