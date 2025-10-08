Projeto Lunar comemora o Dia das Crianças com festival gratuito em Taubaté

Taubaté se prepara para viver um Dia das Crianças especial. No sábado, 12 de outubro, a cidade recebe o Festival Lunar, uma celebração gratuita dedicada à garotada, repleta de brincadeiras, oficinas criativas, teatro, comidas deliciosas e muita diversão.

O evento acontece das 10h às 16h, na Casinha Lunar, localizada na Avenida São Pedro, 1880, Jardim América.

Com uma programação pensada especialmente para o público infantil, o Festival Lunar oferecerá 12 oficinas temáticas que estimulam a imaginação, o movimento e o contato com a natureza. Entre as atividades estão jardinagem, pintura, esportes e oficinas artísticas, que convidam as crianças a explorar o aprendizado de forma leve e divertida.

Um dos momentos mais esperados será a peça de teatro infantil, que promete encantar famílias com uma história divertida e educativa, reforçando valores de convivência, amizade e respeito.

Além das brincadeiras, a Estação de Delícias garantirá o sabor da festa, com pipoca, cachorro-quente, sorvete e outras gostosuras, todas oferecidas gratuitamente aos participantes.

A expectativa da organização é reunir cerca de 500 crianças ao longo do dia, com o apoio de 80 voluntários que se dedicaram à produção, acolhimento e condução das atividades.

De acordo com Fabrízia Nunes, presidente do Projeto Lunar, o evento representa um grande gesto coletivo de amor e solidariedade:

“O Festival Lunar é mais do que um evento de Dia das Crianças. É um gesto de afeto comunitário, que mostra como a união entre voluntários pode transformar um dia comum em uma experiência inesquecível para tantas famílias.”

O Festival Lunar é uma iniciativa do Projeto Lunar, com apoio de empresas e parceiros locais que acreditam na força do voluntariado e na importância de proporcionar experiências enriquecedoras para as crianças de Taubaté.

📅 Serviço – Festival Lunar 2025

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: 10h às 16h

Local: Casinha Lunar – Av. São Pedro, 1880, Jardim América, Taubaté/SP

Entrada: Gratuita