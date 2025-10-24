Senac São Paulo participa do podcast “30 Minutos de Inovação” e compartilha estratégias para transformar o comércio de Campos do Jordão

O episódio mais recente do podcast “30 Minutos de Inovação”, iniciativa do Lab Comércio, projeto desenvolvido pelo Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, foi ao ar nesta quinta-feira (23) e trouxe uma conversa inspiradora com duas convidadas do Senac São Paulo sobre como aplicar a inovação no dia a dia das empresas e do comércio local.

Apresentado por Wagner, docente do Centro Universitário Senac, o episódio foi gravado durante a visita técnica das gestoras Camila e Tamires à unidade de Campos do Jordão. Camila atua há mais de 12 anos no Senac SP, na gerência de Planejamento e Gestão. Já Tamires é educadora, doutora em Educação pela UFSCar e autora do livro “Fui Capacitista, e agora?”, também integrante da mesma gerência.

Durante o bate-papo, as convidadas explicaram como o Senac São Paulo organiza sua governança de inovação — uma estrutura que conecta comitês nas unidades e nas gerências corporativas, incentivando o surgimento de ideias e soluções colaborativas. Atualmente, a instituição mantém 74 planos de inovação em andamento, que já originaram 654 iniciativas, contemplando três dimensões principais: educacional, de gestão e de negócios. A proposta é estimular a inovação de forma natural e prática, inserida na rotina de alunos, docentes e profissionais das unidades.

Um exemplo marcante citado pelas gestoras mostrou o poder transformador dessas ações locais. Em um bairro histórico, um comitê mapeou necessidades reais de estudantes e moradores e, com o apoio de parcerias regionais, criou um fórum do idoso, programas de apoio psicológico a mulheres em situação de vulnerabilidade e até um roteiro turístico comunitário. Para elas, o aprendizado está em conectar pessoas e territórios, permitindo que pequenas ideias ganhem escala e impacto social.

Ao abordar o tema sob a perspectiva empresarial, as convidadas reforçaram que inovar não depende apenas de tecnologia ou grandes investimentos. Muitas vezes, a inovação está nas pequenas melhorias do cotidiano: otimizar processos, reduzir retrabalhos, aperfeiçoar o atendimento, melhorar a comunicação interna e ouvir o cliente. Segundo Camila, “é na disciplina da execução que está o poder da imaginação”. A prática diária e a busca por soluções simples são o que transformam boas ideias em resultados reais.

Tamires destacou também a importância de investir nas relações humanas e na aprendizagem contínua das equipes, especialmente em um mundo em constante transformação. “Inovar é aprender e reaprender, abrir espaço para o erro e escutar quem pensa diferente. É dessa diversidade que nascem as melhores soluções”, afirmou.

O episódio ainda lançou um desafio aos ouvintes: listar, nos comentários, os espaços mais inovadores de Campos do Jordão. As melhores respostas concorrem ao livro “Inovação em Mercados Emergentes” e a um voucher do Lab Café, ambiente criativo que integra o Lab Comércio e estimula conexões entre estudantes, empreendedores e a comunidade local.

Com uma conversa leve e repleta de insights, o podcast reforçou o papel do Senac São Paulo como referência em educação profissional e inovação aplicada, mostrando que o futuro do comércio começa com atitudes simples, colaboração e vontade de fazer diferente.