Estrada de Campos do Jordão registra movimento intenso no feriadão

SP 123 teve movimento intenso na quinta-feira, 20/11 - Foto @correianews

Quem estava com saudade de um feriadão? O último aconteceu no longínquo primeiro semestre, em 1 de maio. Quase sete meses depois, finalmente os turistas colocaram novamente o pé na estrada para curtir o fim de semana prolongado pelo Dia da Consciência Negra.

As estradas ficaram lotadas desde a noite de quarta-feira, 19/11, e devem continuar movimentadas no fim de semana. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), 18,1 milhões de veículos são esperados nas rodovias paulistas até domingo, 23/11. O fluxo maior no início do feriado foi em direção ao litoral. A Tamoios (SP 99), que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, registrou congestionamentos quilométricos, o que deve ser repetir na volta para casa.

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), principal acesso a Campos do Jordão, também teve movimento intenso durante todo o feriado, algo atípico para novembro. Na quinta-feira, 20/11, o motorista demorou cerca de 40 minutos para percorrer o trecho entre a Vista Chinesa (belvedere) e o portal de entrada da cidade que já está em clima de Natal. “Estamos com 80% de ocupação da rede hoteleira e esperamos até 80 mil turistas nestes feriado devido à programação do Natal dos Sonhos”, disse Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Horários de pico na volta do feriadão

Enquanto o movimento de veículos é diluído no início do feriado prolongado, na volta para casa parece que todo mundo resolve pegar a estrada ao mesmo tempo. Para não enfrentar congestionamentos, a recomendação da Polícia Rodoviária é evitar os horários de pico.

Sistema Anchieta-Imigrantes

De acordo com a concessionária Autoban, o movimento deverá ficar intenso das 15h às 22h de domingo, 23/11

Castello Branco-Raposo Tavares

A Ecovias prevê o horário de pico entre 10h e 20h. Segundo a concessionária, o ideal é pegar a estrada bem cedo ou no final da noite de domingo.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

A Ecovias Leste Paulista prevê que ambas as rodovias fiquem com trânsito intenso entre 11h e 19h, recebendo, inclusive, o tráfego vindo de Campos do Jordão pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123).

Tamoios

A concessionária Tamoios, que administra a rodovia, espera trânsito intenso a partir do período da tarde na volta do feriado prolongado da Consciência Negra. Por isso, a recomendação é antecipar o retorno para o início da manhã.

“Estamos diante de um dos feriados mais movimentados do ano e o volume previsto demonstra a importância do planejamento operacional. Ampliamos recursos para garantir que o usuário tenha uma viagem segura, bem assistida e com o mínimo de interferências. É um trabalho integrado, pensado para que as rodovias estejam preparadas para atender o aumento expressivo do tráfego durante todo o período”, destacou o diretor-presidente da ARTESP, André Isper.