Atleta de Campos do Jordão, pastor e professor de teologia conquista pódio na etapa de Natividade da Serra do Circuito Trilhas & Montanhas 2025

A disputa aconteceu em um percurso desafiador de 15 quilômetros, reunindo atletas de diversas cidades e regiões

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/11/2025 19:52

O atleta de Campos do Jordão, Oséias de Paula Rodrigues, representou a cidade mais alta do Brasil com grande destaque em mais uma competição de corrida em montanha. No último domingo, 9 de novembro de 2025, Oséias conquistou o 2º lugar geral e o 1º lugar na categoria masculina 48 a 52 anos na etapa Natividade da Serra do Circuito Trilhas & Montanhas 2025, uma das provas mais tradicionais do calendário paulista de trail running.

Oséias com o Prefeito Evail de Natividade da Serra

A disputa aconteceu em um percurso desafiador de 15 quilômetros, reunindo atletas de diversas cidades e regiões. O trajeto, composto por trilhas, estradas de terra e subidas íngremes, testou a força e a resistência dos participantes, em meio a belas paisagens naturais e trechos de difícil altimetria.

Na modalidade Longa Masculina, Oséias cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 58 minutos e 0 segundos, apenas dois segundos atrás do campeão geral, Adailton José Araújo, que completou o percurso em 57min58s. O resultado garantiu ao atleta o 2º lugar geral e o 1º lugar em sua categoria, consolidando mais uma grande conquista em sua trajetória esportiva.

Além de atleta, Oséias de Paula Rodrigues é pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia em Campos do Jordão, professor e doutor em Teologia, e autor de diversos livros. Sua rotina une fé, ensino e disciplina esportiva, inspirando não apenas os fiéis e alunos, mas também atletas e moradores da cidade. Entre suas principais mensagens está o incentivo à superação pessoal e à busca de equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

O Circuito Trilhas & Montanhas 2025 é composto por diversas etapas realizadas em cidades turísticas e de natureza preservada no estado de São Paulo. A etapa de Natividade da Serra foi a 9ª do calendário oficial, reunindo dezenas de corredores nas categorias curta, média e longa. Na prova em que Oséias competiu, 56 atletas completaram o percurso, enfrentando trechos técnicos, subidas desafiadoras e paisagens deslumbrantes entre montanhas e represas.

Além da dedicação pessoal, o atleta conta com o apoio de empresas e parceiros de Campos do Jordão, que acreditam e investem no esporte local. Entre os apoiadores estão:
Construtora MM, Oficina Mecânica do Jacaré, Colégio Objetivo Campos do Jordão, Caefisio Fisioterapia, Center Suíço Capivari, Mazza Construções, Ultra Shape Academia, Elisângela Balsante Estética, Shimazu Fotos, Clínica São Judas Itanhaém, Mercado e Padaria Nova Belém, Brechó Infantil Elizete Monteiro, JAX Poda e Corte, Jéssica Gonçalves Studio Beauty Academy, Sil & Lu Cabelo e Unha e A Festa dos Sonhos Decorações.

Esses apoios têm sido fundamentais para que o atleta mantenha sua rotina de treinos e continue representando Campos do Jordão nas diversas competições.

A performance de Oséias reforça a presença e o protagonismo de Campos do Jordão no cenário das corridas de montanha, modalidade que cresce a cada ano na Serra da Mantiqueira, atraindo cada vez mais praticantes em busca de desafios, contato com a natureza e histórias inspiradoras.

