Segunda-feira começa com frio e céu nublado em Campos do Jordão, mas o sol deve aparecer ao longo do dia

Imagem Sandra Mara

A segunda-feira, 10 de novembro, amanheceu com céu nublado e clima frio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo dados atualizados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 9°C, com sensação térmica ainda menor em alguns pontos mais altos da cidade.

Apesar do início de dia fechado, a previsão indica que o tempo deve melhorar gradualmente, com períodos de sol entre nuvens durante o fim da manhã e início da tarde. A máxima prevista é de 18°C, e não há expectativa de chuva significativa para hoje. O clima deve permanecer estável e seco, típico da transição entre a primavera e o verão nas montanhas.

O Inmet também mantém em vigor um alerta amarelo de declínio de temperatura para a região, válido até a manhã de terça-feira (11). O aviso indica uma queda entre 3°C e 5°C, o que reforça a necessidade de atenção, especialmente para pessoas sensíveis às baixas temperaturas e moradores em áreas mais elevadas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Em outras áreas da Região Sudeste, a segunda-feira segue com muitas nuvens em grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o sul mineiro e o interior paulista — incluindo Campos do Jordão — têm previsão de tempo firme, com sol e poucas nuvens ao longo do dia.

A umidade relativa do ar na região varia entre 40% e 100%, e a mínima entre as capitais é de 14°C em São Paulo, enquanto a máxima pode chegar a 29°C em Belo Horizonte.

Clima de montanha marca a segunda-feira na Serra da Mantiqueira

O clima típico de montanha segue predominando em Campos do Jordão neste início de semana. A combinação de manhãs frias, tardes amenas e noites geladas reforça o padrão climático característico da cidade nesta época do ano. Esse comportamento atmosférico é resultado da altitude elevada e da influência das massas de ar frio, que ainda atuam sobre o Sudeste após a passagem de frentes frias pelo litoral paulista.

Durante o dia, a presença de nuvens médias e altas deve permitir momentos de sol, mantendo a sensação de frescor e boa visibilidade na região. Já à noite, a temperatura tende a cair novamente, mantendo o cenário de temperaturas baixas e ar mais seco, comum em períodos de estabilidade atmosférica.

O papel do Inmet nas previsões climáticas

O Instituto Nacional de Meteorologia é responsável por monitorar e analisar as condições climáticas em todo o Brasil. Suas observações ajudam a emitir previsões em tempo real, gerar estatísticas climáticas e colaborar com organismos internacionais, como a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Esses dados são fundamentais para compreender as mudanças de temperatura e os padrões atmosféricos em diferentes regiões do país, além de orientar ações de defesa civil, planejamento urbano, agricultura e turismo.