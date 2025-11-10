Conteúdo oferecido por:

Segunda-feira começa com frio e céu nublado em Campos do Jordão, mas o sol deve aparecer ao longo do dia

O Inmet também mantém em vigor um alerta amarelo de declínio de temperatura para a região, válido até a manhã de terça-feira (11)

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/11/2025 08:43
Imagem Sandra Mara

A segunda-feira, 10 de novembro, amanheceu com céu nublado e clima frio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo dados atualizados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nas primeiras horas da manhã foi de 9°C, com sensação térmica ainda menor em alguns pontos mais altos da cidade.

Apesar do início de dia fechado, a previsão indica que o tempo deve melhorar gradualmente, com períodos de sol entre nuvens durante o fim da manhã e início da tarde. A máxima prevista é de 18°C, e não há expectativa de chuva significativa para hoje. O clima deve permanecer estável e seco, típico da transição entre a primavera e o verão nas montanhas.

O Inmet também mantém em vigor um alerta amarelo de declínio de temperatura para a região, válido até a manhã de terça-feira (11). O aviso indica uma queda entre 3°C e 5°C, o que reforça a necessidade de atenção, especialmente para pessoas sensíveis às baixas temperaturas e moradores em áreas mais elevadas.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Em outras áreas da Região Sudeste, a segunda-feira segue com muitas nuvens em grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o sul mineiro e o interior paulista — incluindo Campos do Jordão — têm previsão de tempo firme, com sol e poucas nuvens ao longo do dia.

A umidade relativa do ar na região varia entre 40% e 100%, e a mínima entre as capitais é de 14°C em São Paulo, enquanto a máxima pode chegar a 29°C em Belo Horizonte.

Clima de montanha marca a segunda-feira na Serra da Mantiqueira

O clima típico de montanha segue predominando em Campos do Jordão neste início de semana. A combinação de manhãs frias, tardes amenas e noites geladas reforça o padrão climático característico da cidade nesta época do ano. Esse comportamento atmosférico é resultado da altitude elevada e da influência das massas de ar frio, que ainda atuam sobre o Sudeste após a passagem de frentes frias pelo litoral paulista.

Durante o dia, a presença de nuvens médias e altas deve permitir momentos de sol, mantendo a sensação de frescor e boa visibilidade na região. Já à noite, a temperatura tende a cair novamente, mantendo o cenário de temperaturas baixas e ar mais seco, comum em períodos de estabilidade atmosférica.

O papel do Inmet nas previsões climáticas

O Instituto Nacional de Meteorologia é responsável por monitorar e analisar as condições climáticas em todo o Brasil. Suas observações ajudam a emitir previsões em tempo real, gerar estatísticas climáticas e colaborar com organismos internacionais, como a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Esses dados são fundamentais para compreender as mudanças de temperatura e os padrões atmosféricos em diferentes regiões do país, além de orientar ações de defesa civil, planejamento urbano, agricultura e turismo.

Links Patrocinados

Danguá Cachaçaria e Gastronomia
A Danguá Cachaçaria e Gastronomia, inaugurada em 2023, destaca-se como a primeira cac...
Hotel Le Renard
A poucos metros do centrinho de Vila Capivari, O Le Renard é o mais novo e luxuoso Ho...
Hotel Serra da Estrela
Localizado no Centro do Capivari, o Hotel Serra da Estrela oferece uma sofisticada es...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

37º Festival da Viola

37º Festival da Viola

Estão abertas as inscrições para o 37º Festival da Viola – José Correia Cintra, Campos d...

Quando: 13/11/2025
Dança – Dom Quixote I

Dança – Dom Quixote I

Quando: 14/11/2025
Dança – Apresentação Pocket I

Dança – Apresentação Pocket I

Quando: 15/11/2025
Carde – Cortejo de Natal III

Carde – Cortejo de Natal III

Quando: 15/11/2025
Dança – Dom Quixote II

Dança – Dom Quixote II

Quando: 20/11/2025
Dança – Apresentação Pocket II

Dança – Apresentação Pocket II

Quando: 22/11/2025