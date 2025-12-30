PM reforça segurança com apoio do Águia para o réveillon

Reforço ficará na cidade até dia 04 de janeiro - Foto arquivo @correianews

Nas festas de final de ano, Campos do Jordão se consolida como opção de destino em relação ao litoral. Prova disso foi o movimento intenso registrado no feriadão de Natal, quando cerca de 120 mil pessoas visitaram a estância. No réveillon, a expectativa da Secretaria Municipal de Turismo é que 280 mil turistas comecem 2026 na cidade mais alta do Brasil.

Para garantir a tranquilidade durante o ano novo, a Polícia Militar vai reforçar a segurança com equipes de policiamento ordinário, viaturas de Força Tática, Radiopatrulhamento e apoio do helicóptero Águia que fará sobrevoos nas áreas de maior movimentação, especialmente o Parque Capivari, que vai sediar a festa da virada, no dia 31 de dezembro.

O esquema vai contar ainda com policiais à paisana, uma Base Comunitária Móvel e videomonitoramento pelas câmeras do Centro de Operações Integradas (COI). A prioridade da operação será Vila Capivari, mas os demais bairros de Campos do Jordão também vão receber atenção especial. Segundo a Polícia Militar, o reforço fica na estância até domingo, 04 de janeiro de 2026.

O réveillon

Pelo segundo ano consecutivo, Campos do Jordão terá como atrativo a festa da virada no Parque Capivari. A programação começa às 15h com show da Banda Joy. Às 18h vai ser a vez de Cadu Santos subir ao palco. Na sequência, às 20h, a Banda Tardis assume o comando da celebração até as 23h, quando o sertanejo Leo Schmidt faz a sua apresentação.

À meia noite, um espetáculo pirotécnico no Morro do Elefante promete iluminar a cidade durante 10 minutos. Serão utilizados fogos de artifício silenciosos, sem estampido, apenas com efeitos visuais, em respeito à legislação vigente. Também estão na agenda apresentações de DJs no Park Beats, a partir das 11h, e show com a Banda Nina. Segundo o Parque Capivari, 30 mil pessoas são esperadas para a festa de réveillon.

Para o prefeito Carlos Eduardo (Caê), a cidade vive uma nova temporada. “Conseguimos junto ao Governo do Estado e à Polícia Militar o reforço no policiamento, então a expectativa é de um réveillon bem movimentado na cidade, abençoado e com bastante segurança”, disse Caê, destacando que a procura por hospedagem está bem maior em comparação com anos anteriores. Segundo a Secretaria de Turismo, a rede hoteleira deve atingir 95% de ocupação durante o feriadão de ano novo.