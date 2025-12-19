Prêmio Destaque Empresarial 2025 – os melhores do ano

10 mil pessoas participaram da votação que elegeu os melhores de 2025 - Foto @correianews

O restaurante Mercearia Campos, em Vila Capivari, foi palco do evento mais esperado do ano: a entrega do Prêmio Destaque Empresarial promovido pela Associação Comercial de Campos do Jordão. (ACE). Um lugar de destaque perfeito para premiar os empresários e prestadores de serviço que mais se destacaram em 2025. “Todos são lutadores, batalhadores, guerreiros porque é uma dificuldade muito grande ser empreendedor no Brasil”, disse Guilherme Centofante, presidente da ACE, ao destacar a importância do prêmio.

E como acontece em toda grande confraternização, a celebração teve muita comida! Entre as delícias, salada, mix de pães, arroz, feijão, penne ao molho bolonhesa, linguiça acebolada, frango e baby beef. O cardápio saboroso foi apenas uma entrada para o prato principal: o reconhecimento popular. 388 empresas concorreram ao prêmio. 149 fizeram por merecer e foram eleitas em votação pela internet.

Escolha popular reforça a credibilidade do prêmio

Cerca de 10 mil pessoas participaram da votação realizada entre os dias 17 de outubro e 17 de novembro. O Boticário, Pousada Hortelã, Gohan Sushi, Colégio Objetivo e Horto Florestal estão entre os vencedores escolhidos em mais de 130 segmentos. “O mais legal é a votação porque quem escolhe são as pessoas, então esse prêmio é verdadeiro. Quem ganha é porque realmente mereceu”, ressaltou Marilda Ferreira, vice-presidente da ACE.

Colégio Objetivo foi um dos destaques de 2025 - Foto @correianews

Este foi o quinto ano do Destaque Empresarial com votação popular, formato que reforça a credibilidade do prêmio e amplia a confiança do empresariado local. Credibilidade que também vem das ações da Associação Comercial, como o Circuito das Árvores do Natal dos Sonhos e a Oktoberfest, que segundo Cenfofante, em 2026 será a maior de todos os tempos. “Fizemos já duas edições desta nova geração que foram um grande sucesso, e agora estamos fazendo uma parceria com o Parque Capivari para ampliar a festa com mais estrutura para trazer mais público no período de baixa temporada.

Parabéns a todos as empresas vencedoras. Uma conquista que certamente servirá de incentivo para quem não recebeu o prêmio também se tornar Destaque Empresarial em 2026. Parabéns à Associação Comercial pela iniciativa, uma entidade que tanto contribui com a excelência de Campos do Jordão no atendimento ao turista e, principalmente, ao jordanense.