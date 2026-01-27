CarnaCampos 2026 terá shows, matinês e concurso de marchinhas

Bonecões desfilando em Vila Capivari - Foto @correianews

Quem disse que Campos do Jordão não tem Carnaval? A maior festa popular do planeta também marca presença na cidade mais alta do Brasil com uma programação popular voltada para toda a família! Uma das atrações é o Femucar, Festival de Músicas Carnavalescas, que será realizado no dia 13/02 no Centro de Eventos de Vila Abernéssia.

As inscrições para a 40ª edição do evento estão abertas até dia 01/02 no site da Secretaria de Valorização da Cultura. Podem participar maiores de 18 anos e menores, desde que apresentem autorização dos pais ou responsáveis. Cada concorrente pode inscrever apenas uma composição inédita e original. A música gravada também precisa ser enviada para o ensaio da banda.

Letra, melodia e apresentação serão avaliados pela comissão julgadora. Os cinco primeiros colocados vão receber prêmios em dinheiro, totalizando R$ 8.8 mil. É a chance de músicos, compositores e intérpretes mostrarem seu talento com muita irreverência e criatividade.

Também no dia 13/02, logo após o concurso de marchinhas será eleita a Corte de Momo com a escolha do rei, da rainha e das princesas do Carnaval 2026. Podem participar candidatos residentes em Campos do Jordão maiores de 16 anos com autorização dos pais ou responsáveis.

Desenvoltura na passarela, fantasia, beleza, simpatia e, claro, samba no pé são os quesitos analisados pelos jurados. R$ 5.6 mil em prêmios serão distribuídos aos vencedores. O formulário de inscrição também está disponível no site da Secretaria de Valorização da Cultura.

Britafolia antecipa o Carnaval

Carnaval no gazebo de Vila Abernéssia - Foto arquivo Sérgio Biagioni

Campos do Jordão também vai ter Grito de Carnaval no dia 08/02 com a realização do Britafolia, que abre oficialmente a programação do CarnaCampos 2026. Realizado no bairro Britador, região central de Campos do Jordão, o evento vai contar com apresentações das bandas Samba Joy e Família Intimidade.

Serão oito horas de muito ziriguidum, telecoteco e balacobaco, com início previsto para a partir das 14h. Haja fôlego! O CarnaCampos 2026 também vai realizar matinês e shows no Centro de Eventos de Vila Abernéssia. A folia para a criançada será nos dias 14 e 15 de fevereiro, às14h, com as bandas Macadame e Samba Joy. A partir das 20h, tem show carnavalesco com a Banda Beth Bacana.

Segundo a prefeitura de Campos do Jordão, em todos os eventos a entrada será solidária, com a troca dos ingressos por um quilo de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de Solidariedade. Confira a agenda da folia, escolha o seu evento favorito e curta o CarnaCampos 2026!

Serviço:

CarnaCampos 2026 - Britafolia

Data: 08/02

Horário: das 14h às 22h

Local: Bairro Britador (14h às 22h)

40º Femucar - Festival de Músicas Carnavelescas - Eleição da Corte de Momo

Data: 13/02

Horário: das 19h às 23h

Local: Centro de Eventos de Vila Abernéssia

Matinês e shows carnavalescos

Data: 14 e 15/02

Horário: a partir das 14h

Local: Centro de Eventos de Vila Abernéssia