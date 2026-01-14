Chuva extrema causa inundações em Campos do Jordão

Região do Fracalanza foi uma das mais atingidas - Foto Divulgação

Conforme o Centro nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) havia previsto para o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, uma chuva torrencial atingiu Campos do Jordão na terça-feira, 13/01. O índice pluviométrico chegou a 82,4 milímetros, informou a Defesa Civil, volume considerado extremo, o que causou inúmeros transtornos.

É como se 82,4 litros de água fossem despejados em cada metro quadrado da cidade, considerando que um milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado. O pico da tempestade durou cerca de 30 minutos. A precipitação foi tão exorbitante e concentrada em um curto espaço de tempo que nenhum sistema de prevenção e de escoamento de águas pluviais conseguiria dar vazão.

As regiões das vilas Albertina, Abernéssia e Jaguaribe foram as mais afetadas. A Defesa Civil do município contabilizou alagamentos em vários pontos das avenidas Januário Miráglia e Frei Orestes Girardi, principalmente nos trechos próximos à Parada Fracalanza do bondinho, ao Mercado Municipal e ao Centro Esportivo, em Abernéssia.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Duas casas foram inundadas na Vila Albertina e na Vila Santa Cruz. Também houve deslizamentos de terra em via pública, na região do Morro das Andorinhas, e na Vila Santo Antônio, onde uma casa foi atingida sem vítimas, apenas com danos materiais. Por volta das 22h a chuva deu uma trégua, mas as equipes da Defesa Civil continuam nas ruas atendendo a população. A seguir, o balanço das ocorrências:

- Rua Tucano, um pequeno deslizamento de terra em residência já atendida pela defesa civil. Houve a necessidade de lona plástica e orientação;

- Rua 13 de junho, afundamento “buraco “ na pista, sem vítimas;

- Avenidas Frei Orestes Girardi, Januário Miraglia e Rua Rafael Sampaio Vidal com alagamentos;

- Avenida Alto da Boa Vista, queda de árvore em via pública;

- Rua Geraldo Félix, deslizamento de massa em via pública.

Apesar da violência da chuva, não houve nenhuma ocorrência grave e as ações nesta quarta-feira, 14/01, se resumem à limpeza da cidade e à vistoria de um terreno que deslizou no Morro das Andorinhas. A Defesa Civil continua de prontidão para qualquer eventualidade. Em caso de emergência, ligue 199.