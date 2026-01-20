Corridas de rua lideram calendário esportivo de 2026 no Brasil e colocam Campos do Jordão em posição de destaque

O calendário de corridas de rua em 2026 confirma a consolidação da modalidade como um dos segmentos esportivos mais fortes do país. Com provas distribuídas de Norte a Sul, o Brasil amplia sua presença no circuito internacional, fortalece o turismo esportivo e movimenta a economia de cidades-sede ao longo de todo o ano.

Segundo dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor, o país encerrou 2025 com cerca de 2,5 mil provas oficiais, reflexo do crescimento do número de praticantes, da profissionalização dos eventos e do interesse crescente de municípios em utilizar o esporte como estratégia de promoção territorial.

Nesse cenário, Campos do Jordão se destaca em 2026 ao sediar um dos calendários esportivos mais completos do interior paulista, com ênfase nas corridas de rua, além de provas de trail run, montanha e ciclismo. A combinação entre altitude elevada, topografia desafiadora e infraestrutura turística consolidada posiciona a cidade da Serra da Mantiqueira como um dos principais polos esportivos do país fora das capitais.

Campos do Jordão: corridas de rua são destaques no calendário esportivo

Em 2026, Campos do Jordão contará com diversos eventos esportivos ao longo do ano, tendo as corridas como destaque, complementadas por provas de trilha, montanha e ciclismo.

Eventos com data confirmada em Campos do Jordão (2026)

Corridas de Montanha – Campos do Jordão

Data: 08 de fevereiro de 2026

Prova tradicional que abre o calendário esportivo do ano, explorando trilhas, estradas de terra e trechos de forte inclinação. Inscrições disponíveis na plataforma Minhas Inscrições.

1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Data: 15 de março de 2026

Distâncias: 5 km • 10 km • 21 km

Evento inédito que marca a entrada definitiva da cidade no circuito nacional das grandes corridas de rua. Anunciada como a meia maratona disputada em maior altitude no Brasil, a prova é realizada pela Federação Paulista de Atletismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Grande Prêmio Campos do Jordão de Ciclismo

Data: 08 de março de 2026

KTR Campos do Jordão (Trail Run)

Datas: 10 e 11 de abril de 2026

Uma das provas de trail run mais conhecidas do país, organizada pela XKR Sports.

4ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão

Data: 03 de maio de 2026

Distâncias tradicionais: 5 km e 10 km

Prova urbana que integra as comemorações oficiais do aniversário do município, com inscrições via Ticket Sports.

Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil (Ciclismo)

Data: 17 de maio de 2026

Mountain Do – Campos do Jordão

Data: 23 de agosto de 2026

Uma das mais tradicionais provas de trail run do Brasil, com inscrições pelo Ticket Sports.

L’Étape Campos do Jordão by Tour de France (Ciclismo)

Datas: 25 a 27 de setembro de 2026

World Trail Races (WTR) – Campos do Jordão

Datas: 10 e 11 de outubro de 2026

Evento de nível internacional que consolida a cidade como referência nacional em corridas de montanha.

Corrida Iluminada de Natal de Campos do Jordão

Tradicionalmente realizada na segunda quinzena de dezembro, reúne corrida, caminhada e cãorrida, encerrando o calendário esportivo anual da cidade.

Calendário nacional: principais corridas de rua do Brasil em 2026

O calendário nacional de 2026 confirma a força das corridas de rua no país, com provas consolidadas e eventos que seguem ganhando relevância no circuito esportivo.

Principais corridas de rua do Brasil em 2026

Maratona Internacional de Manaus

Data: 5 de abril de 2026

Local: Manaus

Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona de São Paulo

Data: 11 e 12 de abril de 2026

Local: São Paulo

Distâncias: 7 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona Internacional de João Pessoa

Data: 19 de abril de 2026

Local: João Pessoa

Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona Internacional do Paraná

Data: 2 e 3 de maio de 2026

Local: Guaratuba / Matinhos

Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona de Belo Horizonte

Data: 15 e 17 de maio de 2026

Local: Belo Horizonte

Distâncias: 5 km e 42 km

Maratona Internacional de Porto Alegre

Data: 30 e 31 de maio de 2026

Local: Porto Alegre

Distâncias: 5 km, 10 km, 21,1 km e 42 km

Maratona da Cidade do Rio de Janeiro

Data: 6 e 7 de junho de 2026

Local: Rio de Janeiro

Distâncias: 21 km e 42 km

SP City Marathon

Data: 26 de julho de 2026

Local: São Paulo

Distâncias: 21,1 km e 42 km

Maratona Internacional de Florianópolis

Data: 27 e 29 de agosto de 2026

Local: Florianópolis

Distâncias: 5 km, 21,1 km e 42 km

Maratona Monumental de Brasília

Data: 21 e 22 de novembro de 2026

Local: Brasília

Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Corrida Internacional de São Silvestre

Data: 31 de dezembro de 2026

Local: São Paulo

Distância: 15 km

Um ano-chave para as corridas de rua no Brasil

Com um calendário robusto e diversificado, 2026 se desenha como mais um ano de fortalecimento das corridas de rua no Brasil. Além do impacto esportivo, os eventos reforçam o papel da modalidade como indutora de turismo, geração de renda e promoção das cidades-sede.

Ao integrar o calendário nacional e, ao mesmo tempo, estruturar um dos mais completos calendários locais do país, Campos do Jordão consolida sua posição como destino estratégico para corridas de rua em altitude, conectando esporte, turismo e desenvolvimento regional.