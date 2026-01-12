Escritora Sabrina Lira destaca a leitura como aliada das famílias durante as férias escolares

As férias escolares costumam ser associadas a viagens, brincadeiras e momentos de descanso em família. Em meio a essa programação, a leitura surge como uma alternativa capaz de unir entretenimento, aprendizado e convivência. A escritora Sabrina Lira, proprietária da Livraria História Sem Fim, em Campos do Jordão, reforça que os livros podem ocupar um papel central nesse período, desde que apresentados de forma leve e prazerosa às crianças.

Segundo a autora, inserir a leitura na rotina das férias não significa substituir outras atividades, mas ampliar as possibilidades de interação entre pais e filhos. “Um bom livro pode transformar uma tarde comum em um momento especial, criando memórias afetivas que ficam para a vida toda”, afirma.

Além de escritora, Sabrina desenvolve o projeto gratuito de contação de histórias “O Dom de Cada Um”, realizado em escolas e instituições. A iniciativa, de acordo com ela, reforça a leitura como ferramenta de desenvolvimento emocional e social. “A leitura contribui para melhorar o convívio familiar e estimula o diálogo entre adultos e crianças”, destaca.

Para a escritora, o incentivo começa pela escolha correta do livro. A orientação é que pais e responsáveis observem se a linguagem é adequada à faixa etária e, principalmente, respeitem os interesses individuais de cada criança. “Quando o livro conversa com o universo da criança, o interesse surge de forma natural”, explica.

Outro ponto destacado é permitir que os pequenos participem ativamente do processo de escolha. O contato direto com os livros, segundo Sabrina, faz diferença. “Entrar em uma livraria, folhear as páginas, observar as ilustrações e descobrir sobre o que trata a história transforma a escolha em uma experiência envolvente”, ressalta.

A leitura, lembra a autora, não precisa se limitar ao ambiente doméstico. Ela pode acontecer durante viagens, em hotéis ou mesmo em dias chuvosos, quando a programação ao ar livre fica restrita. “O mais importante é que esse seja um momento de presença, longe do celular e das telas, para que a família realmente se conecte à história”, pontua.

Em um cenário cada vez mais digital, Sabrina avalia que o hábito da leitura contribui para ampliar horizontes, estimular a imaginação e trabalhar emoções. “Após a leitura, as crianças podem ser convidadas a falar sobre o que sentiram ou entenderam da história. Esse exercício fortalece a comunicação e a percepção emocional”, observa.

Hábito para todas as idades

A escritora também reforça que a leitura não deve ser vista como uma atividade exclusiva do público infantil. Durante as férias, adolescentes e adultos podem incluir os livros em sua programação, aproveitando o período para retomar ou fortalecer o hábito.

Entre as sugestões para o público infantil, Sabrina indica títulos como O Pequeno Príncipe, O Diário de uma Princesa Desastrada, Do Dia para a Noite e Dias Quentes. Para os adultos, aparecem entre os mais procurados do período obras como A Última Carta, Psicologia Financeira e Beleza Oculta.

Trajetória ligada à literatura

Natural da capital paulista, Sabrina Lira começou a escrever ainda na adolescência, aos 15 anos, como forma de expressar sentimentos. A literatura e a arte sempre estiveram presentes em sua vida, desde as visitas frequentes à biblioteca infantil até a leitura de clássicos na juventude. Após cursar três anos na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), retornou a Campos do Jordão, onde foi criada, e decidiu investir na publicação independente de suas obras.

Em 2021, fundou a História Sem Fim – Livraria de Autora, espaço dedicado à venda de seus livros, sessões de autógrafos e ações culturais, incluindo atividades de contação de histórias voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente, Sabrina soma seis livros publicados e prepara o lançamento de uma nova obra, previsto para o primeiro trimestre de 2026.

