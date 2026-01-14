Fernando e Fabiano lançam DVD “Nudoze” neste domingo na Toka e celebram 25 anos de carreira

A dupla Fernando e Fabiano realiza neste domingo (18) o lançamento oficial do DVD “Nudoze”, projeto gravado ao vivo no ano passado na Toka, em São José dos Campos. O evento marca um momento simbólico na trajetória dos artistas, que em 2026 completam 25 anos de carreira, consolidando-se como um dos nomes de destaque do sertanejo regional e nacional.

Mais do que o lançamento de um novo trabalho audiovisual, o DVD “Nudoze” representa uma celebração da história construída pela dupla ao longo de mais de duas décadas. O projeto resgata referências musicais que influenciaram Fernando e Fabiano desde o início da carreira, ao mesmo tempo em que aponta para uma fase de renovação artística, conectando passado, presente e futuro.

Gravado em um formato intimista e próximo do público, o DVD foi concebido para valorizar a essência da música sertaneja, com arranjos que privilegiam a interpretação e a relação direta com a plateia. A escolha da Toka como cenário da gravação reforça essa proposta, já que a casa é reconhecida por sua tradição em receber artistas do gênero e por manter uma atmosfera que favorece apresentações mais próximas e autênticas.

O repertório de “Nudoze” reúne músicas inéditas e releituras de grandes sucessos, que fizeram parte da formação musical da dupla ao longo dos anos. As canções transitam entre o sertanejo romântico, o sertanejo raiz e elementos contemporâneos, refletindo as diferentes fases vividas por Fernando e Fabiano desde o início da carreira. O resultado é um trabalho que dialoga tanto com o público fiel quanto com novas gerações de ouvintes.

O DVD também conta com participações especiais, reforçando a proposta de integração entre artistas de diferentes momentos do sertanejo. Estão presentes no projeto Panda e Traia Véia, que dividiram os vocais em faixas gravadas durante o show. As participações acrescentam diversidade ao repertório e ampliam o alcance do trabalho, aproximando estilos e públicos distintos dentro do gênero.

Durante o evento de lançamento, o público terá a oportunidade de ouvir as músicas do DVD em primeira mão, em apresentações ao vivo que prometem revisitar momentos marcantes da carreira da dupla. Além de Fernando e Fabiano, a noite contará com shows de Talis e Welinton, Gustavo e Matteo e Antônio e Victor Hugo, ampliando a programação e transformando o lançamento em um encontro entre diferentes nomes do sertanejo.

A trajetória de Fernando e Fabiano é marcada pela presença constante nos palcos, pelo contato direto com o público e pela construção de uma carreira sólida, especialmente no interior paulista e no Vale do Paraíba. Ao longo dos anos, a dupla acumulou experiências em casas de shows, festivais e eventos regionais, mantendo uma base fiel de fãs e se adaptando às transformações do mercado musical.

O projeto “Nudoze” surge em um momento em que o sertanejo passa por uma nova fase, com maior diversidade de estilos e formatos. Nesse cenário, Fernando e Fabiano apostam em um trabalho que valoriza a simplicidade, a proximidade e a verdade artística, características que sempre estiveram presentes em sua trajetória. O DVD reforça essa identidade e evidencia a maturidade musical alcançada pela dupla ao longo dos anos.

A escolha do formato audiovisual também reflete a importância dos DVDs e registros ao vivo no sertanejo, gênero que historicamente utiliza esse tipo de projeto como marco de carreira. Em “Nudoze”, a proposta não é apenas registrar um show, mas criar um documento que represente a essência da dupla e o momento vivido por eles às vésperas de completar 25 anos de estrada.

Os ingressos para o lançamento do DVD “Nudoze” já estão disponíveis e podem ser adquiridos pela plataforma zig.tickets, onde o público encontra informações sobre valores e setores disponíveis. A expectativa é de casa cheia, reunindo fãs, convidados e apreciadores da música sertaneja para uma noite que combina celebração, memória e novos caminhos.

Com o lançamento de “Nudoze”, Fernando e Fabiano reafirmam sua relevância no cenário sertanejo e transformam a comemoração de seus 25 anos de carreira em um projeto que dialoga com a própria história da dupla. O evento deste domingo na Toka simboliza não apenas um novo capítulo, mas a continuidade de uma trajetória construída com constância, identidade e conexão com o público.