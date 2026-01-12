Conteúdo oferecido por:

IPVA 2026: saiba as formas de quitação do imposto que já começou a vencer

Data de pagamento varia de acordo com o número final da placa dos veículos; motos até 180 cilindradas estão isentas da cobrança

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 12/01/2026 17:08
Pix e cartão de crédito também são opções de pagamento - Foto @correianews

A partir desta segunda-feira, 12/01, começa a vencer para cerca de 19 milhões de motoristas do Estado de São Paulo o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Veículos com placas de final 1 abrem o calendário de cobrança, que vai até o próximo dia 23/01. Lei aprovada na Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) isentou do IPVA motos até 180 cilindradas, mas o benefício é válido somente para proprietários pessoas físicas que estejam em dia com a documentação. Empresas não estão isentas.

Como ocorre todos os anos, o IPVA 2026 pode ser pago nos caixas eletrônicos da rede bancária, nas casas lotéricas, pelo internet banking ou nos aplicativos bancários. Quem optar pelo pagamento à vista em janeiro tem 3% de desconto. Em fevereiro também é possível quitar de uma vez só, mas neste caso o valor será integral. Outra opção é parcelar o imposto.

Número de parcelas pode ser ampliado com cartão de crédito

Em São Paulo é possível quitar o IPVA 2026 em até cinco vezes, mas esse prazo pode ser estendido no cartão de crédito. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) firmou uma parceria com instituições que oferecem opções diferenciadas de parcelamento. Importante ressaltar que taxas incidem sobre o valor do imposto. Consulte aqui a lista de parceiros.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Outra forma de pagar o IPVA 2026 é utilizando o Pix. Basta acessar o sistema da Sefaz-SP e com o número do Renavam escolher a modalidade de quitação, que pode ser à vista ou parcelado. Após a geração do QRCODE, é preciso efetuar o pagamento em até 15 minutos. Use o PIX aqui.

Informação importante: o sistema não emite de uma só vez o QRCODE de todas as parcelas. O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá criar o QRCODE de cada parcela nas respectivas datas de vencimento. A multa por atraso é de 0,33% por dia mais juros de mora com base na taxa SELIC. Após 60 dias, o percentual fixa-se em 20% do valor do IPVA.

Vale ressaltar que a Sefaz-SP não envia código de cobrança por e-mail, SMS, Correios ou qualquer outra forma de comunicação.

Confira as datas de vencimento do IPVA 2026:

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mêsjaneirofevereiromarçoabrilmaio
Parcela1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto3ª Parcela4ª Parcela5ª Parcela
PlacaVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento
Final 112/jan12/fev12/mar12/abr12/mai
Final 213/jan13/fev13/mar13/abr13/mai
Final 314/jan14/fev14/mar14/abr14/mai
Final 415/jan15/fev15/mar15/abr15/mai
Final 516/jan16/fev16/mar16/abr16/mai
Final 619/jan19j/fev19/mar19j/abr19j/mai
Final 720/jan20/fev20/mar20/abr20/mai
Final 821/jan21/fev21/mar21/abr21/mai
Final 922/jan22/fev22/mar22/abr22/mai
Final 023/jan23/fev23/mar23/abr23/mai
Caminhões e Caminhões-tratores
Mêsjaneiromarçoabrilmaiojulhoagostosetembro
ParcelaCota Única COM Desconto1ª ParcelaCota Única SEM Desconto2ª Parcela3ª Parcela4ª Parcela5ª Parcela
PlacaVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento
Final 112/jan20/mar22/abr20/mai20/jul20/ago20/set
Final 213/jan
Final 314/jan
Final 415/jan
Final 516/jan
Final 619/jan
Final 720/jan
Final 821/jan
Final 922/jan
Final 023/jan

