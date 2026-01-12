IPVA 2026: saiba as formas de quitação do imposto que já começou a vencer

A partir desta segunda-feira, 12/01, começa a vencer para cerca de 19 milhões de motoristas do Estado de São Paulo o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Veículos com placas de final 1 abrem o calendário de cobrança, que vai até o próximo dia 23/01. Lei aprovada na Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) isentou do IPVA motos até 180 cilindradas, mas o benefício é válido somente para proprietários pessoas físicas que estejam em dia com a documentação. Empresas não estão isentas.
Como ocorre todos os anos, o IPVA 2026 pode ser pago nos caixas eletrônicos da rede bancária, nas casas lotéricas, pelo internet banking ou nos aplicativos bancários. Quem optar pelo pagamento à vista em janeiro tem 3% de desconto. Em fevereiro também é possível quitar de uma vez só, mas neste caso o valor será integral. Outra opção é parcelar o imposto.
Número de parcelas pode ser ampliado com cartão de crédito
Em São Paulo é possível quitar o IPVA 2026 em até cinco vezes, mas esse prazo pode ser estendido no cartão de crédito. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) firmou uma parceria com instituições que oferecem opções diferenciadas de parcelamento. Importante ressaltar que taxas incidem sobre o valor do imposto. Consulte aqui a lista de parceiros.
Outra forma de pagar o IPVA 2026 é utilizando o Pix. Basta acessar o sistema da Sefaz-SP e com o número do Renavam escolher a modalidade de quitação, que pode ser à vista ou parcelado. Após a geração do QRCODE, é preciso efetuar o pagamento em até 15 minutos. Use o PIX aqui.
Informação importante: o sistema não emite de uma só vez o QRCODE de todas as parcelas. O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá criar o QRCODE de cada parcela nas respectivas datas de vencimento. A multa por atraso é de 0,33% por dia mais juros de mora com base na taxa SELIC. Após 60 dias, o percentual fixa-se em 20% do valor do IPVA.
Vale ressaltar que a Sefaz-SP não envia código de cobrança por e-mail, SMS, Correios ou qualquer outra forma de comunicação.
Confira as datas de vencimento do IPVA 2026:
|Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
|Mês
|janeiro
|fevereiro
|março
|abril
|maio
|Parcela
|1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto
|2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto
|3ª Parcela
|4ª Parcela
|5ª Parcela
|Placa
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Final 1
|12/jan
|12/fev
|12/mar
|12/abr
|12/mai
|Final 2
|13/jan
|13/fev
|13/mar
|13/abr
|13/mai
|Final 3
|14/jan
|14/fev
|14/mar
|14/abr
|14/mai
|Final 4
|15/jan
|15/fev
|15/mar
|15/abr
|15/mai
|Final 5
|16/jan
|16/fev
|16/mar
|16/abr
|16/mai
|Final 6
|19/jan
|19j/fev
|19/mar
|19j/abr
|19j/mai
|Final 7
|20/jan
|20/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|Final 8
|21/jan
|21/fev
|21/mar
|21/abr
|21/mai
|Final 9
|22/jan
|22/fev
|22/mar
|22/abr
|22/mai
|Final 0
|23/jan
|23/fev
|23/mar
|23/abr
|23/mai
|Caminhões e Caminhões-tratores
|Mês
|janeiro
|março
|abril
|maio
|julho
|agosto
|setembro
|Parcela
|Cota Única COM Desconto
|1ª Parcela
|Cota Única SEM Desconto
|2ª Parcela
|3ª Parcela
|4ª Parcela
|5ª Parcela
|Placa
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Vencimento
|Final 1
|12/jan
|20/mar
|22/abr
|20/mai
|20/jul
|20/ago
|20/set
|Final 2
|13/jan
|Final 3
|14/jan
|Final 4
|15/jan
|Final 5
|16/jan
|Final 6
|19/jan
|Final 7
|20/jan
|Final 8
|21/jan
|Final 9
|22/jan
|Final 0
|23/jan