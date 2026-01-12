IPVA 2026: saiba as formas de quitação do imposto que já começou a vencer

Pix e cartão de crédito também são opções de pagamento - Foto @correianews

A partir desta segunda-feira, 12/01, começa a vencer para cerca de 19 milhões de motoristas do Estado de São Paulo o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Veículos com placas de final 1 abrem o calendário de cobrança, que vai até o próximo dia 23/01. Lei aprovada na Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) isentou do IPVA motos até 180 cilindradas, mas o benefício é válido somente para proprietários pessoas físicas que estejam em dia com a documentação. Empresas não estão isentas.

Como ocorre todos os anos, o IPVA 2026 pode ser pago nos caixas eletrônicos da rede bancária, nas casas lotéricas, pelo internet banking ou nos aplicativos bancários. Quem optar pelo pagamento à vista em janeiro tem 3% de desconto. Em fevereiro também é possível quitar de uma vez só, mas neste caso o valor será integral. Outra opção é parcelar o imposto.

Número de parcelas pode ser ampliado com cartão de crédito

Em São Paulo é possível quitar o IPVA 2026 em até cinco vezes, mas esse prazo pode ser estendido no cartão de crédito. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) firmou uma parceria com instituições que oferecem opções diferenciadas de parcelamento. Importante ressaltar que taxas incidem sobre o valor do imposto. Consulte aqui a lista de parceiros.

Outra forma de pagar o IPVA 2026 é utilizando o Pix. Basta acessar o sistema da Sefaz-SP e com o número do Renavam escolher a modalidade de quitação, que pode ser à vista ou parcelado. Após a geração do QRCODE, é preciso efetuar o pagamento em até 15 minutos. Use o PIX aqui.

Informação importante: o sistema não emite de uma só vez o QRCODE de todas as parcelas. O contribuinte que optar pelo parcelamento deverá criar o QRCODE de cada parcela nas respectivas datas de vencimento. A multa por atraso é de 0,33% por dia mais juros de mora com base na taxa SELIC. Após 60 dias, o percentual fixa-se em 20% do valor do IPVA.

Vale ressaltar que a Sefaz-SP não envia código de cobrança por e-mail, SMS, Correios ou qualquer outra forma de comunicação.

Confira as datas de vencimento do IPVA 2026:

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 12/jan 12/fev 12/mar 12/abr 12/mai Final 2 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 3 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 4 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 5 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 6 19/jan 19j/fev 19/mar 19j/abr 19j/mai Final 7 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 8 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 9 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 0 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai