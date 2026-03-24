Campos do Jordão anuncia Festa do Pinhão 2026 nesta terça (25) com transmissão ao vivo

A Prefeitura de Campos do Jordão realiza nesta terça-feira, 25 de março, a apresentação oficial da Festa do Pinhão 2026. O evento está marcado para às 19h, no Espaço Cultural Dr. Alem, em Abernéssia, reunindo autoridades, representantes do setor turístico e convidados ligados à cultura local.

O encontro contará com a presença do prefeito Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), além de secretários municipais envolvidos na organização do evento. Entre eles, Jardel Maciel dos Santos, da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Fábio Machado Izar, do Desenvolvimento Econômico e Turismo; e Tânia Regina e Cunha, da Valorização da Cultura.

A apresentação também será transmitida ao vivo pela NetCamposTV, permitindo que moradores e interessados acompanhem em tempo real os anúncios e novidades da edição 2026.

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Realeza 2026 já foi definida

A Festa do Pinhão 2026 já tem sua corte oficial formada. O concurso que definiu a realeza foi realizado no próprio Espaço Cultural Dr. Alem, em Abernéssia, e contou com a participação de 24 candidatas.

A grande vencedora foi Pyetra Ilda Ohashi do Prado Barbosa, que somou 144 pontos e conquistou o título de Rainha da Festa do Pinhão 2026. Em segundo lugar, com 141 pontos, Camila Paci Penido foi eleita 1ª Princesa. Já a 2ª Princesa é Maria Gabriela de Oliveira Vieira, que obteve 139 pontos na avaliação dos jurados.

A escolha reforça uma tradição que acompanha a festa desde suas primeiras edições, valorizando a representatividade local e o envolvimento da comunidade. A corte tem papel importante na divulgação do evento e participa ativamente das ações oficiais ao longo da programação.

A edição deste ano marca ainda um momento especial: a Festa do Pinhão completa 60 edições em 2026, consolidando-se como um dos eventos mais tradicionais da história de Campos do Jordão.

Expectativa por novidades na edição deste ano

A noite deve marcar a divulgação dos primeiros detalhes sobre a estrutura da festa, formato e programação. Tradicionalmente, esse momento funciona como o ponto de partida para o calendário de eventos que antecede a temporada de inverno em Campos do Jordão.

As datas oficiais e a programação completa da Festa do Pinhão 2026 devem ser confirmadas durante a apresentação desta terça-feira.

Nos últimos anos, a Festa do Pinhão tem ampliado sua proposta, incorporando atrações culturais, experiências gastronômicas e atividades voltadas a diferentes públicos. Ainda assim, o pinhão segue como protagonista, representando a identidade da Serra da Mantiqueira e a tradição local.

Evento impulsiona o turismo local

Considerada estratégica para o turismo, a Festa do Pinhão acontece em um período que antecede a alta temporada de inverno, ajudando a movimentar hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio local.

A divulgação antecipada das informações também permite que o setor se organize com mais eficiência, além de facilitar o planejamento dos visitantes que pretendem subir a serra nas próximas semanas.

Uma tradição que começou em 1961

A Festa do Pinhão de Campos do Jordão teve sua primeira edição em 1961. A iniciativa foi idealizada pelo Dr. Fausto Bueno de Arruda Camargo, durante a gestão do Dr. José Ariosto Barbosa de Souza no Lions Clube de Campos do Jordão.

Desde o início, o evento rapidamente ganhou relevância, reunindo moradores e turistas em torno da cultura local. Ao longo das primeiras décadas, a festa incluía exposições agropecuárias, apresentações musicais, bailes de gala e desfiles, consolidando-se como um dos principais acontecimentos sociais da cidade.

Durante mais de quatro décadas — de 1961 até 2004 — a organização ficou sob responsabilidade do Lions Clube. A partir desse período, a Festa do Pinhão passou a ser conduzida pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, integrando de forma definitiva o calendário oficial do município.

Quando a festa encontrou a história do futebol brasileiro

Festa do Pinhão de 1962 com a presença da seleção brasileira (Rei Pelé e demais jogadores)

Um dos capítulos mais emblemáticos da Festa do Pinhão aconteceu no início da década de 1960, quando a cidade recebeu a Seleção Brasileira de Futebol durante o período de preparação para a conquista do bicampeonato mundial de 1962.

Na ocasião, uma área que hoje é ocupada pelo antigo prédio da Telefônica — atualmente sede do COI — foi palco de um dos momentos mais marcantes da história local, reunindo moradores, autoridades e visitantes em um clima de celebração.

A programação da festa coincidiu com a presença de grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, Bellini, Pepe, Zito e outros atletas que fariam parte da campanha vitoriosa da seleção.

Registros históricos relatam a participação desses jogadores em momentos simbólicos do evento, incluindo a recepção da corte da Festa do Pinhão. A então rainha, Maria Gillei da Silva Moreira, ao lado das princesas e da Rainha da Cidade, protagonizou cerimônias que ficaram marcadas na memória de quem viveu aquele período.

Algumas fotos antigas

Identidade cultural que atravessa gerações

Mais do que um evento gastronômico, a Festa do Pinhão representa a conexão entre a cultura local, a natureza e a história da cidade. Ao longo das décadas, a celebração se consolidou como um dos principais símbolos da identidade jordanense.

A presença das araucárias, o consumo do pinhão e a valorização das tradições regionais seguem como pilares da festa, que continua a evoluir sem perder sua essência.

A apresentação desta terça-feira, às 19h, no Espaço Cultural Dr. Alem, marca oficialmente o início dos preparativos para mais uma edição de um dos eventos mais representativos de Campos do Jordão.

Serviço

Apresentação da Festa do Pinhão 2026

Data: 25 de março de 2026

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Dr. Alem

Endereço: Av. Januário Miraglia, 1582 – Abernéssia – Campos do Jordão

Transmissão ao vivo pela NetCamposTV.