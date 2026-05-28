Di Propósito traz projeto “Encontrin” pela primeira vez a São José dos Campos

Os fãs de pagode do Vale do Paraíba já têm encontro marcado no próximo dia 31 de maio. O grupo Di Propósito desembarca em São José dos Campos para a primeira edição do projeto “Encontrin” na cidade, trazendo uma proposta diferente dos shows tradicionais e apostando em uma experiência mais próxima e imersiva com o público.

O evento será realizado no Pé na Areia Sports e promete transformar o espaço em uma grande roda de pagode moderna, reunindo música, interação e um clima descontraído inspirado nos encontros realizados pelo grupo na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A principal proposta do “Encontrin” é justamente aproximar os artistas do público. Com palco em formato 360 graus, o show acontece literalmente no meio da galera, criando uma atmosfera mais intimista e intensa. A expectativa é de mais de três horas de apresentação, misturando sucessos autorais do Di Propósito com músicas que marcaram gerações do pagode nacional.

Conhecido pelo repertório animado e pela forte presença nas plataformas digitais, o grupo vem conquistando cada vez mais espaço no cenário do samba e pagode brasileiro, principalmente entre o público jovem. A combinação entre performance próxima, interação constante e clima de resenha se tornou uma das marcas registradas do projeto.

Além da estrutura diferenciada, o evento também contará com quadra aberta e ambientação especial dentro do Pé na Areia, proposta que promete oferecer ao público uma experiência diferente das tradicionais casas de show da região.

A chegada do “Encontrin” a São José dos Campos reforça o crescimento dos eventos de pagode no Vale do Paraíba, especialmente os formatos mais imersivos e voltados à experiência do público. A expectativa é de casa cheia e grande procura por ingressos nos próximos dias.

Para os fãs do gênero, a noite promete reunir música, nostalgia, interação e muito pagode em um dos eventos mais aguardados do fim de maio na região.