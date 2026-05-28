Obras na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro causam interdições pontuais

Obras ocorrem no trecho final da serra, próximo a Campos do Jordão - Foto: Sérgio Biagioni

Começaram as obras de modernização da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos do Jordão e demais cidades da Serra da Mantiqueira. Nesta etapa inicial o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realiza o recapeamento, mas os benefícios vão além da infraestrutura. Ainda nesta reportagem você vai sber todos os detalhes do projeto que prevê transformar a SP-123 na primeira estrada inteligente do país.

Operação Pare e Siga

Desde o início da semana que o DER realiza interdições pontuais em vários trechos da rodovia. Na região de serra, a Operação Pare e Siga ocorre na altura do km 42, onde fica o Viaduto Gavião Gonzaga. Neste ponto, o trânsito é liberado de forma alternada, priorizando o sentido de maior movimento. O sistema de controle de tráfego é necessário para garantir a segurança dos operários e também dos motoristas.

As intervenções são pontuais e estão sinalizadas. A orientação é seguir à risca as placas e também as ordens do funcionário do DER que controla as liberações. “Neste período de obras teremos algum transtorno, mas depois de pronto será um grande benefício”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Um marco de sustentabilidade

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro será uma das mais modernas do Brasil não apenas em infraestrutura, mas também em sustentabilidade. Além de faixas adicionais para melhorar a fluidez do tráfego, a SP-123 vai ganhar 13 km de ciclovias no trecho de planalto. O asfalto utilizado é ecológico, feito com borracha reciclável de pneus. Além disso, cerca de 30 hectares às margens da estrada serão reflorestados para prevenir erosões.

A rodovia também vai estar preparada para veículos autônomos com conexão digital Wi-fi, 4g e estações de recarga de carros elétricos. R$ 192 milhões serão investidos na rodovia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O prazo para conclusão é de 18 meses.

“Estamos implantando um novo padrão de rodovia que incorpora conectividade, suporte à mobilidade e soluções ambientais de baixo impacto”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.