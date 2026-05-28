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EXPO ETEP 2026 leva inovação, robótica e projetos aeroespaciais gratuitos a São José dos Campos

Evento reúne mais de 130 projetos de tecnologia, engenharia, saúde e empreendedorismo com entrada gratuita no Centro Universitário ETEP

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 28/05/2026 14:50

A cidade de São José dos Campos recebe entre os dias 1º e 3 de junho um dos principais eventos acadêmicos e tecnológicos do Vale do Paraíba. A EXPO ETEP 2026 promete transformar o Centro Universitário ETEP em uma grande vitrine de inovação, ciência e empreendedorismo, reunindo estudantes, professores, empresas e comunidade em uma programação gratuita voltada à tecnologia e ao desenvolvimento profissional.

Com entrada aberta ao público, a feira será realizada sempre das 19h às 21h e contará com mais de 130 projetos desenvolvidos pelos alunos da instituição nas áreas de engenharia, robótica, saúde, tecnologia, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento aeroespacial.

A EXPO ETEP reúne os 34 cursos de graduação da instituição e apresenta trabalhos criados dentro da disciplina de Projetos Integradores, metodologia que conecta os estudantes a desafios reais do mercado e estimula soluções práticas para diferentes setores da sociedade.

Entre os destaques desta edição está a AERO ETEP, iniciativa voltada ao universo da aviação, engenharia aeronáutica e desenvolvimento aeroespacial. Durante o evento, o público poderá conferir projetos ligados à indústria aeronáutica, simuladores, drones, protótipos e experiências tecnológicas que aproximam os alunos das demandas atuais do setor aeroespacial — uma das áreas mais estratégicas da região de São José dos Campos.

A proposta da AERO ETEP é incentivar a pesquisa aplicada, o desenvolvimento de protótipos e o trabalho colaborativo, conectando teoria e prática em projetos voltados à inovação tecnológica e ao futuro da indústria aeronáutica brasileira.

Além das áreas de engenharia e tecnologia, a EXPO ETEP também terá projetos ligados à saúde, educação, negócios, cidades inteligentes e sustentabilidade, ampliando o contato do público com soluções criadas pelos próprios estudantes.

Segundo o reitor da instituição, Édson Querido, a proposta da feira é aproximar educação, mercado e comunidade, incentivando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de ideias inovadoras capazes de gerar impacto positivo na sociedade.

Outro destaque do evento será o programa de Monitoria Acadêmica, iniciativa que fortalece a aprendizagem colaborativa e estimula habilidades como liderança, comunicação, responsabilidade e aprofundamento técnico entre os alunos.

A expectativa é que a EXPO ETEP receba estudantes, famílias, empresários e visitantes interessados em conhecer de perto projetos de inovação desenvolvidos dentro do ambiente universitário. O evento também reforça o papel de São José dos Campos como um dos principais polos de tecnologia, ciência e indústria aeroespacial do Brasil.

Serviço — EXPO ETEP 2026

Data: 1º a 3 de junho de 2026
Horário: Das 19h às 21h
Entrada: Gratuita
Local: Centro Universitário ETEP
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 882 — Jardim Esplanada — São José dos Campos

Público-alvo: estudantes, pais, empresas e comunidade em geral

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