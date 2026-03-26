Campos do Jordão divulga a programação da 60ª Festa do Pinhão

Evento celebra 60 edições de volta às origens - Foto Sérgio Biagioni

O lançamento oficial da 60ª Festa do Pinhão reuniu no Espaço Cultural Dr. Além autoridades, parceiros e moradores, todos ansiosos e curiosos para conhecer a programação. Afinal, mais do que atingir o jubileu de diamante, a edição é um marco histórico pois celebra o resgate de suas origens ao ser realizada em Vila Abernéssia, bairro onde a tradição começou em 1961.

Um dos palcos escolhidos para este retorno é o Mercado Municipal, que está sendo revitalizado. “O prédio já foi todo pintado, agora vem a parte elétrica e a reforma dos banheiros. Vamos deixar o mercado novinho para o aniversário da cidade e para a Festa do Pinhão”, afirmou Jardel Maciel dos Santos, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, responsável pela realização do evento.

Além do Mercado Municipal, atrações gastronômicas e culturais também serão apresentadas na Praça do Gazebo de 06 a 10 de maio. “Esse resgate é essencial pois fortifica a cultura, o turismo e a economia criativa em Campos do Jordão. Eu tenho certeza que vai ser fantástico”, afirmou Tânia Cunha, secretária de Valorização da Cultura.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Mercado Municipal

O Mercado Municipal vai receber a parte gastronômica. Cerca de 15 estandes de alimentação vão servir pratos feitos à base de pinhão. O fruto da araucária cozido também será distribuído de graça pelos catadores aos visitantes em pequenas porções logo na entrada da festa.

Haverá ainda produtores locais e artesãos expondo sua arte em um ambiente com decoração temática. Mas a grande novidade são as rodas de conversa conduzidas pelo Senac, um dos parceiros da festa ao lado Abrasel, entidade de representação nacional do setor de alimentação. “Serão abordados temas como meio ambiente, educação ambiental, a araucária e o pinhão como símbolo de identidade e tradição”, explicou Jardel dos Santos.

O Senac também vai trazer Deyse Paparoto, campeã da primeira temporada do programa MasterChef Profissionais, que fará uma aula-show apresentando receitas de forma descontraída. Além dela, Michele Crispim, vencedora do MasterChef em 2017, já confirmou presença na festa.

Praça do Gazebo

A parte cultural da 60ª Festa do Pinhão serpa realizada na Praça do Gazebo, em frente ao Mercado Municipal. Estão previstos shows com Artistas locais e também consagrados como Marcus Cirillo e a dupla do The Voice Brasil, Alysson e Adysson, entre outras atrações. Cozinhas show também serão realizadas no palco do Gazebo com Dayse Paparoto, Rafa Bocaina e chefs convidados.

“Durante muitos anos a Festa do Pinhão foi protagonista do Turismo de Campos do Jordão e agora, juntamente com o secretário Jardel, estamos trabalhando para resgatar essa importância”, ressaltou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O prefeito Carlos Eduardo Caê, destacou a relevância do evento não só para o turismo, mas principalmente para os moradores. “Lógico que é importante atrair turistas, mas a Festa do Pinhão é do jordanense, e convido a população a vir prestigiar porque ela vai ser grandiosa, e tenho certeza que vai crescer cada ano mais e mais”.

Cerca de 15 mil pessoas são esperadas para os cinco dias de festa. Confira a programação:

QUARTA-06/05- 18H00

Abertura da 60ª Festa do Pinhão de Campos do Jordão na Praça do Gazebo 18h às 19h - Cozinha Show com o Chefe Convidado 19h às 20h - Marcus Cirillo 20h às 22h - Apresentação Artística

QUINTA-07/05- 11h ÀS 22h

Mercado Municipal das 11h às 22h Gazebo: 18h às 19h - Cozinha Show com Chefe Rafa Bocaina 19h às 20h - AME Campos 20h às 22h - Apresentação Artística

SEXTA-08/05- 11h ÀS 22h

Mercado Municipal das 11h às 22h Gazebo: 18h às 19h - Cozinha Show com a Chefe Dayse Paparoto 19h às 20h - Apresentação Cultural 20h às 22h - Apresentação Artística

SÁBADO-09/05- 11h ÀS 22h

Mercado Municipal das 11h às 22h Gazebo: 18h às 19h - Cozinha Show com o Chefe Convidado 19h às 20h - Apresentação Cultural 20h às 22h - Alysson e Adysson (The Voice)

DOMINGO- 10/05- 11h ÀS 22h

Encerramento da 60ª Festa do Pinhão de Campos do Jordão. Gazebo: 18h às 19h - Cozinha Show com Chefe Convidado 19h às 20h - Lia Maria Aguiar - Coral 20h às 22h - Apresentação Artística