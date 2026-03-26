Concerto gratuito em Campos do Jordão neste sábado marca estreia inédita da Camerata de Cordas

Campos do Jordão terá uma noite especial neste sábado (28) com a estreia oficial da Camerata de Cordas de Campos do Jordão, em um concerto gratuito que promete emocionar o público. Intitulado "Brasilidades", o espetáculo será realizado às 19h, no Espaço Cultural Dr. Além, e faz parte da programação da Páscoa Musical na cidade.

A apresentação reúne músicos locais em um projeto inédito, que nasce com a proposta de fortalecer a produção cultural jordanense e valorizar a música de concerto com identidade brasileira.

Estreia inédita fortalece a cena cultural da cidade

A criação da Camerata de Cordas de Campos do Jordão marca um novo momento para a música na cidade, que já é reconhecida nacionalmente por sua tradição musical.

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O grupo surge como mais uma iniciativa voltada à formação e valorização de talentos locais, ampliando o acesso à música de qualidade e consolidando Campos do Jordão como um dos principais destinos culturais do Brasil.

Sob a regência do maestro José Roberto Sobral, a estreia ganha ainda mais relevância ao apresentar um repertório que dialoga com a diversidade e a riqueza da cultura brasileira.

"Brasilidades" traz identidade e conexão com o público

O concerto foi concebido com uma proposta clara: aproximar o público da música por meio de referências brasileiras.

Com o tema "Brasilidades", a apresentação busca traduzir, em forma de som, elementos que fazem parte da identidade cultural do país, explorando ritmos, harmonias e influências que despertam reconhecimento imediato no público.

A proposta é oferecer uma experiência acessível, envolvente e emocional, tanto para moradores quanto para turistas que visitam Campos do Jordão durante o período de Páscoa.

Participação especial amplia a força do espetáculo

Além da Camerata, o concerto contará com a participação do Coro Jovem de Campos do Jordão e convidados.

A presença do coral adiciona novas camadas sonoras à apresentação e reforça a integração entre diferentes projetos musicais da cidade, evidenciando o trabalho de formação artística desenvolvido no município.

Evento gratuito deve atrair público e turistas

Com entrada gratuita, a apresentação deve atrair um público diversificado, incluindo moradores, visitantes e amantes da música.

A recomendação é garantir os ingressos com antecedência pela plataforma Sympla, já que a expectativa é de grande procura para a estreia do grupo.

Páscoa Musical movimenta Campos do Jordão

A realização do concerto faz parte da programação da Páscoa Musical, que transforma Campos do Jordão em um polo cultural durante o feriado.

Além das atrações gastronômicas e turísticas, a cidade amplia sua agenda com eventos que valorizam a música e a arte, oferecendo experiências que vão além do turismo tradicional.

Serviço

Concerto: Brasilidades – estreia da Camerata de Cordas de Campos do Jordão

Data: sábado, 28 de março

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Entrada: gratuita

Ingressos: retirada antecipada pela Sympla