Definida a realeza da 60ª Festa do Pinhão

A rainha Pyetra, ao centro, e as princesas Camila e Maria Gabriela - Foto Sérgio Biagioni

A Festa do Pinhão, que em 2026 completa 60 edições, já tem a sua rainha. Com 144 pontos, Pyetra Ilda Ohashi do Prado Barbosa conquistou a preferência dos jurados e ficou com a coroa. O concurso foi realizado no Espaço Cultural Dr. Além, em Vila Abernéssia, e contou com 24 candidatas. “É uma emoção incrível, não imaginei que iria ganhar, mas estou preparada e quero muito representar esse evento que tem muita história”, afirmou a vencedora. Além do título, Pyetra também ganhou R$ 2,5 mil.

Camila Paci Penido somou 141 pontos e foi eleita a 1ª Princesa faturando um prêmio de R$ 1,5 mil. “Vai ser uma festa incrível e eu tenho certeza que vamos representar muito bem essa cultura”. A 2ª Princesa foi Maria Gabriela de Oliveira Vieira, que obteve 139 pontos do júri e levou para casa R$ 1 mil. “Várias meninas lindíssimas, foi difícil escolher porque a régua subiu este ano”, ressaltou a primeira-dama Alessandra Cristina de Oliveira, que fez parte da comissão julgadora.

De volta às origens

A Festa do Pinhão é um dos eventos mais longevos de Campos do Jordão. A primeira edição aconteceu em 1962, em Vila Abernéssia. Após uma parada de cinco anos por causa da pandemia, a festa foi retomada ano passado no bairro onde a tradição começou.

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Em 2026, a 60ª edição será realizada novamente em Abernéssia, de 06 a 10 de maio, no Mercado Muncipal e Praça do Gazebo. “Retomar a festa é trazer para a cidade esse pertencimento e mostrar ao jordanense que o evento faz parte da nossa cultura”, afirmou Tânia Cunha, secretária de Valorização da Cultura.

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, responsável pelo evento, vai apresentar a programação oficial no dia 25 de março, no Espaço Cultural Dr. Além, a partir das 19h. “Teremos Master Chef e também culinária local com chefs da cidade, oficinas, enfim, vai ser uma festa do tamanho que Campos do Jordão merece”, disse o secretário Jardel dos Santos.

Além de resgatar a cultura, o evento também valoriza o trabalho de inúmeras famílias que tiram o seu sustento comercializando o pinhão. “Uma festa muito tradicional, que após um período parada foi reestruturada na nossa gestão, e este ano teremos muitas surpresas”, disse o prefeito Carlos Eduardo (Caê).