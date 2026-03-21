Ferrovia de Campos do Jordão será leiloada no aniversário da cidade e marca nova fase do turismo

A tradicional Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ) poderá voltar a operar dentro de um novo modelo. O Governo do Estado de São Paulo marcou para o dia 29 de abril de 2026, data em que o município completa 152 anos, o leilão de concessão da ferrovia, considerada um dos principais ativos turísticos da região.

A proposta prevê investimentos estimados em R$ 315 milhões e inclui a modernização da infraestrutura ferroviária, a criação de novos atrativos e a retomada da operação turística em padrões atualizados de segurança e eficiência.

A paralisação da ferrovia ocorreu após um cenário de limitações operacionais e necessidade de intervenções estruturais, levando à interrupção dos serviços em trechos relevantes da linha. Desde então, o trem deixou de integrar a oferta turística regular da cidade.

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Ferrovia tem papel histórico no desenvolvimento de Campos do Jordão

A Estrada de Ferro de Campos do Jordão possui aproximadamente 47 quilômetros de extensão, conectando Pindamonhangaba ao município na Serra da Mantiqueira. Desde sua implantação, a ferrovia esteve diretamente ligada ao crescimento da cidade, inicialmente como via de acesso e, posteriormente, como atração turística.

Ao longo das décadas, o passeio de trem passou a ser incorporado ao roteiro de visitantes, especialmente na região do Capivari, onde se concentram parte das atividades turísticas.

Com o passar do tempo, a necessidade de modernização da estrutura se tornou mais evidente, especialmente diante da evolução do turismo e das exigências operacionais.

Interrupção das operações evidenciou necessidade de investimentos

A interrupção das atividades ocorreu em um contexto de limitações técnicas e estruturais, que já vinham sendo observadas nos anos anteriores.

A ausência do trem retirou temporariamente um dos elementos tradicionais da experiência turística da cidade, reduzindo a oferta de atividades ligadas à ferrovia.

O cenário reforçou a necessidade de um modelo de gestão com maior capacidade de investimento contínuo, capaz de garantir manutenção adequada e operação regular ao longo do tempo.

Concessão prevê modernização completa da ferrovia

O projeto estruturado pelo Governo do Estado propõe a concessão da ferrovia à iniciativa privada, com responsabilidades claras sobre investimento, operação e manutenção.

Entre os principais pontos previstos estão:

Recuperação da malha ferroviária ao longo dos 47 quilômetros

Modernização de trens e sistemas operacionais

Revitalização das estações existentes

Implantação de novos serviços turísticos

Garantia de padrões operacionais e de segurança

A proposta busca estabelecer um modelo mais eficiente e sustentável, com foco na continuidade das operações e na qualificação da experiência oferecida ao público.

Investimento de R$ 315 milhões e reflexos na economia local

O volume de investimentos previsto deve gerar impactos diretos e indiretos na economia da região.

Entre os efeitos esperados estão:

Geração de empregos durante as fases de obras e operação

Estímulo a atividades ligadas ao turismo

Ampliação da atratividade do destino ao longo do ano

Fortalecimento de setores como hotelaria, gastronomia e comércio

Campos do Jordão já possui forte vocação turística, e a modernização da ferrovia tende a ampliar a diversidade de experiências disponíveis aos visitantes.

Rail-trail amplia uso turístico da ferrovia

Um dos elementos previstos no projeto é a implantação de uma trilha cicloviária no modelo rail-trail, que consiste na adaptação de trechos para uso compartilhado com ciclistas e pedestres.

Esse modelo, já adotado em outros países, amplia o aproveitamento da infraestrutura existente e diversifica as possibilidades de uso turístico.

A proposta está alinhada ao crescimento do turismo de natureza e de experiências ao ar livre, especialmente em regiões com características ambientais como a Serra da Mantiqueira.

Parque Reino das Águas Claras deve ser reaberto

O projeto também contempla a revitalização e reabertura do Parque Reino das Águas Claras, que deverá passar por intervenções estruturais e ambientais.

A previsão é de que o espaço tenha acesso gratuito, ampliando as opções de lazer e visitação na cidade.

A integração do parque com a ferrovia deve contribuir para a criação de um circuito turístico mais completo, conectando transporte, natureza e áreas de convivência.

Sustentabilidade é um dos pilares do projeto

A proposta de concessão incorpora diretrizes voltadas à sustentabilidade ambiental, com foco na preservação da Serra da Mantiqueira.

Entre os pontos destacados estão:

Incentivo ao uso do transporte ferroviário

Integração com atividades de baixo impacto ambiental

Valorização de áreas naturais

Promoção de práticas de turismo consciente

O objetivo é equilibrar o crescimento da atividade turística com a conservação dos recursos naturais da região.

Leilão no aniversário da cidade marca novo momento

A realização do leilão no dia 29 de abril de 2026, data do aniversário de 152 anos de Campos do Jordão, reforça o caráter simbólico do projeto.

A cidade, que construiu parte de sua identidade em torno da ferrovia, poderá iniciar um novo ciclo a partir da retomada das operações em um modelo atualizado.

Retomada da ferrovia pode redefinir experiência turística

A concessão da Estrada de Ferro de Campos do Jordão representa uma mudança estrutural na forma de operação e posicionamento da ferrovia.

Atualmente paralisada, a expectativa é de que a retomada ocorra com melhorias significativas na infraestrutura e na oferta de serviços.

A reativação do trem, associada a novos atrativos e à integração com áreas naturais, tende a ampliar o conjunto de experiências disponíveis aos visitantes.

Com isso, a ferrovia volta ao centro da estratégia turística da cidade, agora inserida em um modelo que busca aliar preservação, eficiência operacional e diversificação da oferta.