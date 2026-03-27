Mobilização nacional marca o início da campanha de vacinação contra a gripe

Campanha contra a gripe vai até dia 30 de maio - Foto Governo de SP

Começa neste sábado, dia 28 de março, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 milhões de doses já foram distribuídas para esta primeira fase. O objetivo é conter a disseminação do vírus influenza, que a partir do outono, época em que o frio aumenta, encontra condições climáticas favoráveis para a sua circulação.

A vacina estará disponível somente para os grupos considerados prioritários. Podem receber a imunização gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação, portadores de doenças crônicas como pressão alta e diabetes e que tenham outras comorbidades associadas , indígenas, pessoas com deficiência permanente e pessoas em situação de rua.

Segundo a coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, Regiane de Paula, a vacinação é necessária para evitar o agravamento da doença. “É a principal estratégia para prevenir internações e óbitos, especialmente nos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes”.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Até o último dia 20 de março, cerca de 6 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tinham sido registrados no Estado de São Paulo, com 401 óbitos. Os números reforçam a importância da imunização.

Onde tomar a vacina?

Segundo o Governo de São Paulo, cerca de 18,8 milhões de pessoas deverão ser vacinadas nos 645 municípios paulistas, o que corresponde a 90% do público-alvo. Mais de 3 milhões de doses já foram distribuídas para a campanha deste sábado.

O imunizante estará disponível entre 08h e 17h em todas as Unidades Básicas de Saúde do Estado de São Paulo. O portal “Vacina 100 Dúvidas” foi criado para orientar a população sobre as consequências de não se imunizar, além de esclarecer perguntas frequentes sobre a vacinação. A campanha contra a gripe vai até dia 30 de maio.

Acesse: www.vacina100duvidas.sp.gov.br