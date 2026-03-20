São Paulo fortalece turismo de natureza com capacitação inédita em trilhas e aventura

A busca por experiências ao ar livre e contato com a natureza segue em alta no estado de São Paulo — e o poder público começa a responder de forma estruturada a essa demanda. Nos dias 17 e 18 de março, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP) promoveu as primeiras edições do “Workshop Rede Estadual de Trilhas de São Paulo”, reunindo profissionais do setor em dois destinos estratégicos: Águas da Prata e Socorro.

A iniciativa marca mais um passo na consolidação do turismo de natureza e aventura como um dos principais vetores de crescimento do turismo paulista, com foco em organização, segurança e geração de renda para as regiões envolvidas.

Capacitação reúne profissionais e fortalece o setor

Em Águas da Prata, cerca de 60 profissionais participaram das atividades, realizadas com apoio da prefeitura e do Grande Hotel Águas da Prata. Já em Socorro, aproximadamente 50 participantes estiveram presentes no encontro realizado no Grínberg’s Villa Hotel.

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Os workshops foram promovidos em parceria com instituições relevantes do setor, como a Associação Amigos do Caminho da Fé, a Rede Brasileira de Trilhas, a Fundação Florestal, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, além do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo.

Durante os encontros, os participantes receberam capacitação técnica e estratégica sobre diversos aspectos essenciais para a estruturação de trilhas como produto turístico. Entre os temas abordados estiveram o planejamento de trilhas, conectividade entre rotas, governança, sinalização, manejo, segurança, sustentabilidade, aspectos jurídicos e estratégias de comunicação.

A proposta é clara: transformar trilhas em experiências organizadas, seguras e comercialmente viáveis, elevando o padrão do turismo de natureza no estado.

Rede Estadual de Trilhas impulsiona nova fase do turismo paulista

A capacitação está diretamente ligada à implantação da Rede Estadual de Trilhas de São Paulo, lançada em setembro de 2025. O projeto tem como objetivo estruturar e integrar trilhas em diferentes regiões, criando rotas de médio e longo curso e promovendo a biodiversidade paulista.

Segundo o secretário Roberto de Lucena, a iniciativa busca incentivar o turista a se conectar com a natureza ao mesmo tempo em que valoriza comunidades locais e fortalece o turismo sustentável.

Na prática, a Rede de Trilhas funciona como um sistema organizado, que permite ao visitante percorrer caminhos sinalizados, seguros e conectados entre diferentes municípios — um modelo já consolidado em destinos internacionais e que começa a ganhar força no Brasil.

Segurança ganha protagonismo com certificação de empresas

Outro avanço importante anunciado durante as ações foi a certificação de 40 empresas por meio do programa SP Ecoaventura. As empresas foram reconhecidas por atenderem aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO 21101:2014, voltada à gestão da segurança em atividades de turismo de aventura.

A certificação reforça a credibilidade do setor e atende a uma exigência cada vez mais presente no comportamento do turista: a busca por experiências seguras, organizadas e profissionais.

Além disso, a medida contribui diretamente para a qualificação da oferta turística, aumentando a competitividade dos destinos paulistas no cenário nacional.

Campos do Jordão pode se beneficiar com a iniciativa

Embora os workshops tenham sido realizados em Águas da Prata e Socorro — destinos já reconhecidos pelo turismo de aventura —, os impactos da iniciativa devem alcançar outras cidades com forte vocação para o ecoturismo, como Campos do Jordão.

Com uma das maiores áreas de Mata Atlântica preservada do estado, além de parques, trilhas e atrativos naturais, Campos do Jordão já figura entre os destinos mais procurados por quem busca natureza e clima de montanha.

A consolidação da Rede Estadual de Trilhas pode representar uma nova oportunidade para o município ampliar sua oferta turística, criando roteiros estruturados, integrando trilhas regionais e atraindo um público ainda mais qualificado.

Esse movimento tende a fortalecer não apenas o turismo de lazer, mas também segmentos como o turismo de experiência, aventura e bem-estar — áreas que apresentam crescimento consistente nos últimos anos.

Turismo de natureza cresce e se torna tendência consolidada

O avanço de iniciativas como a Rede Estadual de Trilhas reflete uma mudança clara no comportamento do turista. Cada vez mais, viajantes buscam destinos que ofereçam contato com a natureza, atividades ao ar livre e experiências autênticas.

Nesse cenário, o estado de São Paulo se posiciona de forma estratégica ao investir na qualificação e estruturação desse segmento, criando bases sólidas para o crescimento sustentável do turismo.

A expectativa é que novas edições dos workshops sejam realizadas ao longo do ano, ampliando a capacitação de profissionais e fortalecendo a rede de trilhas em todo o território paulista.

Com isso, o turismo de natureza deixa de ser apenas uma alternativa e passa a ocupar papel central no desenvolvimento econômico e ambiental dos destinos — incluindo cidades icônicas da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão.