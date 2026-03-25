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Saúde dos rins é tema de campanha em Campos do Jordão

Exames preventivos serão feitos de graça no Centro de Eventos de Vila Abernéssia

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 25/03/2026 18:08
Ação será promovida pela Fundação Lia Maria Aguiar - Foto FLMA

A Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com a prefeitura de Campos do Jordão e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, realiza nesta quinta-feira, dia 26 de março, uma ação de saúde em comemoração ao Dia Mundial do Rim, que foi celebrado em 12 de março.

A partir das 09h uma equipe multidisciplinar estará no Centro de Eventos André Franco Montoro, em Vila Abernéssia, realizando exames preventivos gratuitos. Estão previstos testes de glicemia, verificação de pressão arterial e até orientação médica especializada. Brindes especiais também serão distribuídos durante a campanha.

A programação conta ainda com atividades informativas sobre hábitos alimentares saudáveis para os rins como diminuir a ingestão de sal, aumentar o consumo de água e praticar exercícios físicos. No ano passado, 957 pessoas foram avaliadas e cerca de 40 apresentaram alterações, sendo encaminhadas para tratamento.

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Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 7,2% da população mundial acima de 30 anos têm doença renal crônica. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de insuficiência renal, por isso a importância da conscientização desta quinta-feira. Será um dia inteiro voltado à prevenção. Participe!

Serviço – Campanha Dia Mundial do Rim

Data: quinta-feira, 26 de março

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Eventos André Franco Montoro – R. Eunice Solis Além, s/n – Vila Abernéssia, ao lado do ginásio esportivo.

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