Segunda-feira começa com tempo firme em Campos do Jordão e semana terá clima típico de outono

A semana começa com tempo estável em Campos do Jordão e na Serra da Mantiqueira, nesta segunda-feira (23), já sob influência do início do outono, estação marcada por temperaturas mais amenas e mudanças graduais nas condições climáticas.

A tendência é de céu com poucas nuvens e clima mais firme ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre e o turismo na cidade. O cenário também se repete em boa parte do estado de São Paulo, onde não há previsão de chuva significativa neste início de semana.

A previsão chama atenção pelo contraste climático no Sudeste, com áreas de instabilidade em alguns estados enquanto a região da Mantiqueira mantém tempo mais aberto.

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Como fica o tempo ao longo da semana na região

Em Campos do Jordão, a semana deve ser marcada por temperaturas amenas típicas do outono, com manhãs mais frias e tardes agradáveis. Não há indicativo de chuva significativa, e o tempo firme deve predominar na maior parte dos dias.

Em São José dos Campos e Taubaté, o cenário é semelhante, com variação de nuvens ao longo da semana, mas com predominância de períodos de sol. Há possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no fim do dia, sem previsão de acumulados elevados.

Na capital São Paulo, a semana começa com tempo estável e poucas nuvens, mas pode haver aumento de nebulosidade nos próximos dias, com chance de pancadas rápidas e isoladas, típicas da transição entre estações.

Outras regiões do Sudeste registram instabilidade

Enquanto a Serra da Mantiqueira mantém tempo mais firme, outras áreas do Sudeste apresentam maior instabilidade.

Em Minas Gerais, cidades do Vale do Jequitinhonha, como José Gonçalves de Minas e Novo Cruzeiro, devem ter muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. Já no Sul de Minas, o tempo permanece estável.

No Rio de Janeiro, o céu fica claro na maior parte do estado, com previsão de chuva isolada em regiões do Norte Fluminense.

No Espírito Santo, o dia deve ser marcado por muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.

Temperaturas variam e umidade segue elevada

Entre as capitais do Sudeste, a temperatura mínima prevista é de 17°C, em Belo Horizonte, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C no Rio de Janeiro.

A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%, mantendo o clima mais úmido em grande parte da região.

Clima favorece turismo na Serra da Mantiqueira

Com o tempo mais estável e o início do outono, Campos do Jordão entra em um período considerado ideal para o turismo, com temperaturas agradáveis e menor ocorrência de chuvas.

A estação também marca o início de uma das fases mais procuradas por visitantes, que buscam o clima típico de serra, especialmente nas primeiras semanas de queda de temperatura.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as observações meteorológicas são fundamentais para previsões em tempo real e para o acompanhamento das mudanças climáticas ao longo dos anos.