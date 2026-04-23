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Campos do Jordão renova equipamentos da academia pública de musculação

Espaço estava com aparelhos sucateados há mais de 20 anos; reinauguração homenageou Zezinhu Bezerra, esportista de 72 anos

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 23/04/2026 11:56
Academia vai abrir novas turmas e horários, inclusive aos sábados - Foto: Sérgio Biagioni

A academia de ginástica da Secretaria Municipal de Esportes de Campos do Jordão foi reaberta totalmente renovada. Os equipamentos antigos, que vinham sendo usados há mais de 20 anos, foram substituídos por aparelhos novos e modernos, atendendo a uma reivindicação antiga dos frequentadores.

“Além de poucos, os equipamentos estavam sucateados, sem condição de uso e as pessoas se machucavam aqui. Agora temos uma academia decente! Quero agradecer ao deputado Felipe Franco que ajudou com uma emenda para que isso acontecesse”, destacou o prefeito Carlos Eduardo (Caê),

A nova academia

Pela primeira vez, Campos do Jordão conta com uma academia completa de musculação. “A academia é a nossa maior demanda e agora vamos conseguir diminuir a fila de espera porque vamos ter condições de criar novas turmas em novos horários, inclusive aos sábados”, destacou o secretário de Esportes, Marco Aurelio Zoffoli.

Os treinamentos são gratuitos. Para participar, basta fazer a inscrição preenchendo um formulário online e indicar o horário desejado. Há também turmas especiais para idosos que agora poderão usufruir com segurança da academia. Além da musculação, no formulário também estão todas as 22 modalidades esportivas oferecidas de graça pela Secretaria Municipal de Esportes. Clique aqui para se inscrever.

A expectativa da secretaria é atender aproximadamente 430 pessoas por mês.

Homenagem a Zezinhu Bezerra

Durante a reinauguração da academia, José Bezerra, de 72 anos, foi homenageado com o seu nome no novo espaço de treinamento. “Sempre gostei de esportes, mas receber essa homenagem jamais passou pela minha cabeça. Estou muito feliz”, disse emocionado.

 “O Zezinhu sempre foi uma inspiração para todos nós, inclusive eu, que tinha 12 anos quando entrei na academia e ele estava lá. É uma felicidade poder homenageá-lo em vida", celebrou o prefeito Caê, Zezinhu Bezerra, como é conhecido, é funileiro e apaixonado por atividade física. É ciclista desde criança, também é capoeirista e há mais de 40 anos pratica musculação, um exemplo de compromisso com a saúde.

Além dos equipamentos, a academia também vai ganhar novo piso. E as novidades não ficam somente no setor de musculação. Todo o prédio da Secretaria de Esportes vai receber melhorias na infraestrutura, incluindo a quadra de tênis, que vai receber iluminação para viabilizar as aulas no período noturno.

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