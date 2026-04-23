Exposição “Gravuras de Atalie” celebra 50 anos de trajetória artística em Campos do Jordão

Campos do Jordão recebe uma importante atração cultural que reforça o protagonismo da cidade no cenário artístico nacional. O Museu Casa da Xilogravura apresenta a exposição temporária "Gravuras de Atalie – 50 anos em retrospectiva", uma mostra que reúne obras marcantes da artista Atalie Rodrigues Alves e propõe um mergulho em sua trajetória ao longo de cinco décadas dedicadas às artes plásticas.

A exposição, em cartaz de 2 de abril a 29 de junho de 2026, oferece ao público um panorama consistente da produção da artista, evidenciando sua evolução estética, domínio técnico e contribuição para a valorização da xilogravura no Brasil. As obras selecionadas destacam diferentes fases de sua carreira, permitindo uma leitura aprofundada de sua linguagem visual e dos temas que marcaram sua produção ao longo do tempo.

Trajetória consolidada na arte da xilogravura

A retrospectiva evidencia não apenas o talento de Atalie Rodrigues Alves, mas também sua permanência e relevância dentro de um campo artístico que exige rigor técnico e sensibilidade estética. A xilogravura, técnica tradicional de impressão a partir de matrizes em madeira, ganha na obra da artista uma abordagem singular, com composições que transitam entre o figurativo e o ornamental.

Elementos da natureza, como flores, pássaros e formas orgânicas, aparecem com frequência em suas gravuras, muitas vezes estruturados por padrões geométricos e texturas minuciosas — características que reforçam a identidade visual da artista e dialogam com a tradição da gravura brasileira.

A mostra permite ao visitante compreender como esses elementos foram sendo refinados ao longo dos anos, consolidando um estilo próprio que alia precisão técnica e expressividade.

Museu Casa da Xilogravura como referência nacional

A realização da exposição no Museu Casa da Xilogravura reforça a importância do espaço como um dos principais centros dedicados à gravura no país. Localizado em Campos do Jordão, o museu é reconhecido por preservar, divulgar e incentivar a produção artística nesse segmento, reunindo um acervo significativo e promovendo exposições temporárias de relevância.

A escolha do local para sediar a retrospectiva de Atalie não é por acaso. O museu oferece o ambiente ideal para esse tipo de mostra, com curadoria voltada à valorização da técnica e ao diálogo entre diferentes gerações de artistas.

Serviço: visitação e informações

A exposição “Gravuras de Atalie – 50 anos em retrospectiva” está aberta ao público no Museu Casa da Xilogravura, localizado na Avenida Eduardo Moreira da Cruz, 295, em Campos do Jordão (SP).

A visitação acontece de quinta a segunda-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3662-1832 ou pelo site oficial do museu.

Cultura em destaque na Serra da Mantiqueira

Com uma programação cultural cada vez mais diversificada, Campos do Jordão segue se consolidando como destino não apenas turístico, mas também artístico. Exposições como a de Atalie Rodrigues Alves ampliam a oferta cultural da cidade e atraem visitantes interessados em experiências que vão além do turismo tradicional.

A mostra é uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem de perto o trabalho de uma artista que construiu uma trajetória sólida e contribuiu significativamente para a arte da xilogravura no Brasil, reforçando o papel da cidade como um polo de cultura e arte na Serra da Mantiqueira.