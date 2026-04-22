Documentário sobre preservação da água na Mantiqueira será lançado em São Bento do Sapucaí nesta quinta-feira (23)

A Serra da Mantiqueira será palco, nesta quinta-feira (23), do lançamento do documentário O Caminho das Águas para a Sustentabilidade, em São Bento do Sapucaí. A exibição acontece às 16h30, no Auditório da Prefeitura, reunindo representantes do poder público, especialistas, educadores e lideranças locais em torno de um dos temas mais estratégicos da região: a preservação dos recursos hídricos.

A produção apresenta os bastidores e os resultados de um projeto regional voltado à gestão das águas, considerado um dos mais relevantes dos últimos anos na Mantiqueira. O documentário retrata a construção participativa do Plano de Educação Ambiental do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), desenvolvido ao longo de cerca de dois anos com a participação de diferentes atores do território.

Projeto conecta cidades como Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal

A iniciativa foi realizada pela Associação dos Moradores e Amigos de São Bento do Sapucaí (AMASÃOBENTO), com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), principal mecanismo de financiamento de ações voltadas à gestão das águas no Estado de São Paulo. O projeto foi priorizado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM).

Ao longo de sua execução, o trabalho promoveu encontros, oficinas e articulações em cidades estratégicas da região, como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. A proposta integrou conhecimento técnico e participação social para construir soluções voltadas à preservação dos recursos naturais, com foco na sustentabilidade regional.

Documentário evidencia desafios ambientais e crescimento do turismo

Além de registrar o processo de construção do plano, o documentário também lança um olhar sobre os desafios atuais enfrentados pela Serra da Mantiqueira. Entre os principais pontos estão a pressão crescente sobre os recursos naturais, o avanço do turismo e a necessidade de fortalecer a educação ambiental como ferramenta de longo prazo.

A produção também destaca um dos resultados mais relevantes do projeto: o mapeamento de iniciativas, grupos e instituições que atuam na área ambiental. Esse levantamento cria uma base estratégica de informações que pode subsidiar políticas públicas e ampliar o engajamento da sociedade na preservação das águas.

Evento marca nova fase na gestão das águas na Mantiqueira

Após a exibição, o público poderá acompanhar a apresentação dos principais resultados e diretrizes do Plano de Educação Ambiental. A programação inclui ainda um momento de integração entre os participantes.

Para a região, o evento representa mais do que o encerramento de um projeto. Marca o início de uma nova etapa na forma como a Mantiqueira planeja e cuida de seus recursos hídricos, reforçando a importância da participação coletiva e da educação ambiental.

Serviço

Lançamento do documentário O Caminho das Águas para a Sustentabilidade

Data: 23 de abril de 2026

Horário: 16h30

Local: Auditório da Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Entrada: gratuita

Contato: (11) 94491-8305 (Hanna)