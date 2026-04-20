A história do cassino de Campos do Jordão: ele pode voltar?

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Campos do Jordão é sinônimo de arquitetura europeia, temperaturas amenas e belíssimas paisagens serranas. No entanto, a cidade também guarda um capítulo curioso do entretenimento brasileiro: na década de 1940 abrigou um cassino glamoroso dentro do Grande Hotel.

Embora apostas físicas ainda sejam proibidas no país, a popularidade do Jogo do Tigrinho traz lembranças dos cassinos, reacende a discussão sobre os cassinos físicos e alimenta a nostalgia dessa época, em que roletas e orquestras moviam o turismo nacional. Jogue com responsabilidade.

O que fazer em Campos do Jordão além do óbvio turístico

Ao programar sua viagem para Campos do Jordão, vale ir além da charmosa Vila Capivari e do centrinho lotado de lojas. Explore o Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido como Horto Florestal, que protege araucárias e trilhas bem sinalizadas.

O Palácio Boa Vista, residência de inverno do governo paulista, funciona como museu e abriga obras de arte importantes. Para quem gosta de arte ao ar livre, visite o Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro.

Jardins temáticos, como o parque Amantikir, com labirintos de sebes e jardins inspirados em diferentes países, ou a Ducha de Prata, onde passarelas levam a cascatas, completam o roteiro.

Os aventureiros encontram atividades de escalada e tirolesa no parque Tarundu, enquanto os apreciadores de cerveja podem visitar a fábrica da Baden Baden para experimentar rótulos artesanais. Essas atrações mostram que o destino oferece muito mais do que compras e fondue.

A história do cassino que ajudou a transformar a cidade

No início dos anos 1940, o governo paulista pretendia transformar Campos do Jordão, até então estância climática para tratamento de tuberculose, em um polo turístico.

O luxo do Grande Hotel nos anos 1940

Para isso, contratou os arquitetos Oswaldo Bratke e Carlos Botti para construir um hotel‑cassino de padrões internacionais. O Grande Hotel, inaugurado em 2 de setembro de 1944, oferecia 62 apartamentos, 12 suítes e 32 quartos. Em setembro de 1945, foi inaugurado o cassino dentro do complexo. À época, o Brasil vivia a “era de ouro” dos cassinos: mais de 70 casas de jogos funcionavam de norte a sul, e artistas e políticos circulavam pelos salões.

Shows, eventos e a alta sociedade da época

Os cassinos eram muito mais do que roletas: eram verdadeiros centros de entretenimento. Esses estabelecimentos ofereciam restaurantes, piano‑bar, salões de baile e teatros. Grandes artistas como Grande Otelo, Dick Farney, Bing Crosby e a francesa Josephine Baker brilhavam nos palcos, e a disputa por Carmen Miranda era intensa.

Por que os cassinos foram proibidos no Brasil

O auge da diversão durou pouco. Em 30 de abril de 1946, apenas sete meses após o início das apostas no Grande Hotel, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um decreto‑lei proibindo jogos de azar no país.

A medida, apoiada pela maioria dos parlamentares e pela imprensa da época, fechou mais de 70 cassinos e deixou milhares de trabalhadores desempregados.

O impacto no turismo da região

O fechamento abrupto do cassino teve impacto imediato no hotel e na economia local. Mesmo assim, o Grande Hotel permaneceu como referência de hospedagem de luxo e palco de eventos.

Em 1982, o governo estadual firmou convênio com o Senac para transformá‑lo em hotel‑escola. O plano se concretizou após uma longa reforma iniciada em 1987. O hotel reabriu em 1998, adaptando os espaços originais a uma estrutura de 19.300 m².

Vale a pena visitar o Grande Hotel hoje?

Hoje, o Grande Hotel de Campos do Jordão opera como hotel de luxo e centro de formação em turismo e gastronomia. Parte da estrutura original foi mantida, como as escadas em curva, o grande hall e a marquise que identifica a antiga entrada do cassino.

Os visitantes não precisam ser hóspedes para conhecer o restaurante de alta gastronomia, tomar chá da tarde ou caminhar pelos jardins. A sensação de caminhar por corredores que abrigaram festas lendárias torna a experiência única para quem se interessa por história.

Dicas para incluir esse roteiro histórico em sua viagem

Reserve tempo para o hotel: o Grande Hotel pode ser visitado em um passeio guiado ou mesmo em um almoço; Combine com atrações culturais: próximo ao hotel estão o Palácio Boa Vista e o Museu Felícia Leirner; Hospede‑se na região: ficar alguns dias em Campos do Jordão permite aproveitar o clima de montanha e fazer passeios sem pressa; Explore a gastronomia: aproveite fondues, chocolates e cervejas artesanais de Capivari; Visite no outono ou primavera: para encontrar a cidade mais vazia e preços mais acessíveis, prefira ir em maio ou outubro.

Campos do Jordão: destino que mistura charme, história e natureza

Campos do Jordão continua a ser um dos destinos mais procurados do Brasil. A cidade é apelidada de “Suíça brasileira” graças à arquitetura enxaimel e às montanhas verdes da Serra da Mantiqueira. O Festival Internacional de Inverno atrai músicos de renome, e trilhas, cachoeiras e parques divertem famílias e jovens.

No debate atual sobre a legalização dos jogos de azar, muitas pessoas se perguntam se o cassino de Campos do Jordão poderia voltar. Em dezembro de 2025, o Senado rejeitou um requerimento de urgência e adiou para 2026 a votação do projeto que legaliza cassinos, bingos e jogo do bicho.

O projeto prevê a criação de um Sistema Nacional de Jogos e Apostas e autoriza cassinos apenas em resorts ou embarcações, com tributação de 20% sobre prêmios acima de R$ 10 mil.

Enquanto a decisão do Congresso ainda não tem resultado, o passado do cassino de Campos do Jordão continua presente nas paredes do Grande Hotel e no imaginário dos visitantes.