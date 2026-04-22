Frio do outono aumenta a importância da vacina contra a gripe

Campanha para grupos prioritários continua até 30 de maio - Foto Governo de SP

Ainda faltam dois meses para o inverno, mas as temperaturas baixas já são uma realidade. O frio do outono tem aumentado a preocupação das autoridades pois facilita o surgimento de doenças respiratórias, especialmente a gripe. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP) intensificou a campanha de vacinação iniciada em 28 de março.

A imunização vai até dia 30 de maio, mas é importante não deixar para a última hora. “Já temos casos graves e óbitos registrados no estado, e a vacinação é a principal medida para evitar o agravamento da doença. Por isso, é fundamental que o público prioritário compareça às UBSs e se imunize”, ressaltou Regiane de Paula, coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Quem pode tomar a vacina?

Nesta primeira fase da campanha, as vacinas serão aplicadas somente nos grupos considerados prioritários. Devem receber a imunização gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação.



A lista inclui ainda portadores de doenças crônicas como pressão alta somada a outra comorbidade, entre elas, diabetes, desde que o paciente faça uso de medicamentos. Indígenas, pessoas com deficiência permanente e pessoas em situação de rua também estão no grupo prioritário. A dose está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo, que no Estado de São Paulo corresponde a 18,8 milhões de pessoas. Segundo o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), apenas cerca de 2,57 milhões já receberam o imunizante.

A vacina contra a gripe é segura, eficaz e fundamental para evitar hospitalizações e mortes provocadas pelo vírus influenza, principalmente em pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Com o inverno cada vez mais próximo, as chances de contrair gripe aumentam gradativamente. Por isso, quem ainda não se vacinou deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa e se proteger o quanto antes.