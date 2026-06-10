Tendências de turismo digital que estão transformando a experiência dos viajantes

A tecnologia mudou para sempre a vida e a rotina da humanidade em todos os sentidos. Nos últimos anos diversos setores passaram por mudanças radicais e grandiosas. Um exemplo disso é o setor do turismo que se viu impactado pela era digital. As novas tecnologias mudaram completamente a forma de planejamento de uma viagem de férias, ou a lua de mel dos sonhos. Desde o planejamento inicial, até as reservas e contratações de pacotes foram redefinidas, tudo isso pode ser elaborado por plataformas de alta tecnologia, que estudam seu perfil e preferências e oferecem a experiência mais personalizada possível. O que torna a preparação de uma viagem muito mais dinâmica, eficiente e, claro, personalizada.

Conforme dados recentes da Organização Mundial do Turismo, mais de 70% dos turistas hoje em dia, apelam para ferramentas digitais em, pelo menos, uma das etapas do processo. Com o aumento da conectividade e a popularização dos smartphones, esse número deve aumentar até o fim de 2026.

Planejamento inteligente com dados em tempo real

Assim como em outros setores que exigem planejamento, a inteligência artificial já se tornou uma das principais ferramentas por trás do turismo. E isso ocorre de maneira muito simples e dinâmica, e quase que imperceptível. As plataformas de turismo digital se apoiam em dados coletados dos usuários. Dessa maneira podem sugerir destinos, estabelecer o roteiro da viagem, e até mesmo quais os restaurantes mais indicados para cada viajante. Aplicativos otimizados para celulares analisam históricos e avaliações e oferecem as recomendações mais personalizadas possíveis.

É comum encontrar viajantes explorando plataformas de entretenimento online, onde promoções como rodadas grátis sem depósito, enquanto esperam o avião. Esse tipo de plataforma oferece uma forma simples de experimentar jogos e opções digitais sem investimento inicial. Esse tipo de comportamento comprova que o turismo está cada vez mais ligado à era digital.

Outra ferramenta interessante que é imprescindível para qualquer viajante, são aquelas que coletam dados em tempo real. Assim, pode-se acompanhar as tendências do clima, e como vai estar o trânsito ou lotação dos principais pontos turísticos, condições para voos e aeroportos. É muito mais fácil usar a tecnologia para tomar as decisões assertivas rapidamente.

O guia de bolso

Se a tecnologia já aposentou agências físicas de turismo, os mapas de papel também perderam a vez. Nos dias de hoje, o que não pode faltar mesmo é o celular. Ele é uma ferramenta não apenas para ajudar com mapas e trajetos, senão para fazer traduções simultâneas e avaliar destinos.

Outra vantagem para o celular também está nos pagamentos por aproximação das carteiras digitais. Esse recurso anula a necessidade de andar com dinheiro de papel ou cartões. Sem dúvida o smartphone não pode faltar na lista de ferramentas indispensáveis. Procure pelos aplicativos mais bem avaliados antes de dar o start em sua jornada.

Personalização como prioridade

O mundo moderno é marcado pela rapidez, no turismo não é diferente, as plataformas digitais passaram por uma transformação neste sentido, principalmente depois da pandemia. Isso ocorreu devido à necessidade de ofertas mais flexíveis devido ao enfraquecimento da economia naquele momento. E o modelo deu tão certo, que segue sendo a alternativa mais procurada hoje no mercado.

Hoje em dia o que se encontra são roteiros cheios de flexibilidade, com a chance de alterar reservas sem dificuldade e com recomendações constantes e inteligentes direcionadas para momentos cheios de liberdade, já que os planos podem ser adaptados em tempo real.

O futuro é promissor e conectado

A tecnologia deve seguir o curso de continuar mudando significativamente a sociedade, seja produtos ou serviços. A combinação de tecnologia com o turismo é uma parceria que tem tudo para ser promissora. A experiência do turismo digital se estende até o offline, já que a tecnologia te leva ao destino, mas aproveitar esse destino, nem sempre precisa estar conectado.

O que se espera do futuro, são que assistentes virtuais com integrações ainda mais versáteis, que permitam cada vez mais personalização e interatividade. As viagens não tendem a perder a essência de ser a melhor forma de conhecer o mundo, mas cada embarque pode reservar cada vez mais, fortes emoções.