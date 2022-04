Domingo Musical: com Ana Lívia Lúcio

De volta ao palco, a cantora Ana Lívia Lúcio, realizará uma apresentação presencial no Auditório Claudio Santoro em Campos do Jordão, no dia 17 de abril (domingo). Com 19 anos de idade, Ana atua desde pequena em projetos voluntários musicistas, canta em cerimônias matrimoniais e em vários outros projetos voltados à música.

Uma das vozes femininas da cidade, a jordanense prepara um repertório eclético e especial para esta atração. Acompanhada de Gabriel Feliciano (violão), Ana Lívia passeia por alguns dos principais clássicos do MPB, como “Sozinho”, “Quem de Nós Dois”, “É Isso Aí”, “Eu sei que vou te amar”, entre outros, além de músicas internacionais e outros estilos.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 17/04/2022, domingo, às 11h

Entrada: Gratuidade aos domingos