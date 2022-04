Ensaio Aberto – Orquestra Municipal de Santa Isabel

O Ensaio Aberto acontecerá no Auditório Claudio Santoro em parceria com a Orquestra Municipal de Santa Isabel, que foi fundada em março de 2012 quando ainda era vinculada a um projeto pedagógico da EMEF. João José de Almeida Filho. A Orquestra passou a levar o nome da cidade de Santa Isabel, localizada na região metropolitana de São Paulo, em 2017. Desde então, realiza um importante trabalho com as crianças no município, auxiliando no desenvolvimento das habilidades musicais e socioemocionais. A Orquestra Municipal, regida pelo maestro Edmar Valinhos, já foi premiada em diversos eventos nos quais participou, destacando-se os campeonatos estadual e nacional. Atualmente, o projeto atende cerca de 130 crianças e adolescentes de todas as partes da cidade.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 16/04/2022 às 09h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br