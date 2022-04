Família no Museu – Jogo da Forca: O Tupi que você fala

A celebração do Dia do Índio, que acontece em 19 de abril, tem como objetivo a preservação da memória dos povos indígenas. Em contribuição ao tema, o educativo do Museu e Auditório dará destaque à língua indígena e o quanto ela influenciou a língua portuguesa falada neste lado do Atlântico: nos nomes próprios, na flora e fauna, nos alimentos, em nomes de lugares e em expressões do dia a dia. O tradicional jogo da forca irá testar os seus conhecimentos, será que você saberia responder se tal palavra ou expressão é indígena ou portuguesa? Mas, não se preocupe, vamos navegar antes pela história.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 16/04/2022, sábado, às 15h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br