Orquestra Municipal de Santa Isabel apresenta “Brasileiríssimo”

A peça musical inédita “Brasileiríssimo”, da Orquestra Municipal de Santa Isabel, será exibida no palco do Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão (SP). O evento acontecerá no dia 16 de abril, com ensaio aberto das 9h às 10h, e apresentação das 11h às 12h. O espetáculo reúne canções de artistas consagrados, como Rossano Galante, Francisco Mignone, Gilberto Gagliardi, Mestre Duda, Carlos Alberto Braga, Tom Jobim, Luiz Bonfá e Jorge Ben Jor.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Data: 16/04/2022 às 11h

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br