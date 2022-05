56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista (1)

De acordo com informações divulgadas pelo site do Governo Federal, está prevista a visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Jair Bolsonaro à cidade de Campos do Jordão, para participar da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, na próxima sexta-feira dia 13 de maio de 2022 às 19h.

O Evento será realizado de 12 a 15 de maio de 2022, o Sistema CNDL irá se reunir novamente e desta vez será na cidade de Campos do Jordão. O objetivo deste grande encontro de líderes e empresários é debater os rumos do setor de comércio e serviços, e a programação será estruturada de forma a apresentar as principais tendências e desafios do setor.

O tema central do evento é “Propósito – A mudança cultural do varejo”. Renomados especialistas e grandes varejistas serão convidados a debater e interagir com os participantes sobre os fatores que determinam o sucesso de empresas e entidades.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Federação das CDLs do Estado de São Paulo (FCDL SP) estão juntas na organização deste grande evento e receberão a todos com muita satisfação para celebrar a força do varejo nacional.

LOCAL DO EVENTO: Convention Center – Av. Macedo Soares, 499 – Capivari, Campos do Jordão – SP